"สวิอาเท็ก" หมดลายราชินีคอร์ตดิน "ซเวเรฟ" เข้ารอบ 8 คนเฟรนช์ โอเพน

อิกา สวิอาเท็ก แชมป์ 4 สมัย ตกรอบ 4 ศึกเฟรนช์ โอเพน แบบพลิกล็อก วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ขณะที่ อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ จาก เยอรมนี เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
สวิอาเท็ก มือ 3 รายการ ฉลองวันเกิดครบ 25 ปี อย่างขมขื่น โดยแพ้ มาร์ตา คอสติยุก แชมป์ มาดริด โอเพน จาก ยูเครน 2 เซตรวด 5-7, 1-6
นับตั้งแต่คว้าแชมป์ เฟรนช์ โอเพน ครั้งแรก ปี 2020 สวิอาเท็ก ไม่เคยห่างหายจากการหยิบโทรฟี "ซูซานน์ ล็องล็อง" เกิน 2 ปี กระทั่งแพ้ อารีนา ซาบาเลนกา จาก เบลารุส ตกรอบรองชนะเลิศ ปี 2025 หวดสาวโปแลนด์ สิ้นลายราชินีคอร์ตดิน
ผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว ซเวเรฟ วัย 29 ปี ดีกรีรองแชมป์ 3 แกรนด์ สแลม เอาชนะ เยสเปอร์ เดอ ยอง มือ 106 ของโลกจาก เนเธอร์แลนด์ส 7-6(7/3), 6-4, 6-1 ด้าน เจา ฟอนเซกา หวดวัย 19 ปี ยังคงล้มยักษ์ต่อเนื่อง นับตั้งแต่เขี่ย โนวัค ยอโควิช ตกรอบ 3 เอาชนะ แคสเปอร์ รุด รองแชมป์ 2 สมัย 7-5, 7-6(10/8), 5-7, 6-2