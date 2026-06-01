"โคนาเต" ปิดฉาก 5 ปีที่แอนฟิลด์ "เชลซี" เล็งอุดหลังบ้าน

ลิเวอร์พูล ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ยืนยัน อิบราฮิมา โคนาเต กองหลังชาวฝรั่งเศส จะอำลาสโมสรซัมเมอร์นี้
"เดอะ เรดส์" ไม่สามารถตกลงรายละเอียดกับ โคนาเต ซึ่งจะหมดสัญญาอย่างเป็นทางการ วันที่ 30 มิถุนายนนี้
แนวรับวัย 27 ปี จะย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ แบบไม่มีค่าตัว โดยมีกระแสข่าวรายงานว่า เชลซี คู่ปรับตัวฉกาจ เป็นตัวเต็งคว้าไปร่วมทีม
"สิงโตน้ำเงินคราม" ต้องการเสริมกองหลังประสบการณ์โดยดึงตัว อดีตผู้เล่น อาร์เบ ไลป์ซิก เข้าสู่ถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ ขณะที่ "เลอ กิ๊ป" สื่อแดนน้ำหอม ตีข่าว รีล มาดริด กับ บาเยิร์น มิวนิก สนใจอยู่เช่นกัน
และ "ฟุต แมร์คาโต" เผยว่า อัล-อิตติฮัด สโมสรจากซาอุดิอาระเบีย อาจเข้ามาแย่งตัวด้วย
"หงส์แดง" เพิ่งปลด อาร์เน สล็อต กุนซือชาวดัตช์ วันเสาร์ที่ผ่านมา (30 พ.ค.) คาดว่า อันโดนี อิราโอลา จะมารับงานแทน โดยมี 4 เซ็นเตอร์แบ็กให้เลือกใช้งาน ได้แก่ เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ก, โจ โกเมซ, โจวานนี เลโอนี และ เฌเรมี ฌักเกต์