"เบซเซคคี" คว้าแชมป์มูเจลโล ขึ้นนำคะแนนสะสม

มาร์โก เบซเซคคี นักบิด อาพริเลีย คว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโตจีพี รายการ อิตาเลียน กรังปรีซ์ ที่สนามมูเจลโล วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ขณะที่ มาร์ค มาร์เกวซ แชมป์เก่า กลับมาจากอาการบาดเจ็บ จบอันดับ 7
เบซเซคคี เจ้าของโพล โพซิชัน ถูกแซงโดย ฟรานเชสโก บาญายา จาก ดูคาติ (โรงงาน) ตั้งแต่เริ่มรอบที่ 3 แต่ยังคอยจี้ติด แล้วแซงคืนรอบที่ 14
เบซเซคคี ยืดระยะห่างไปเรื่อยๆ ขณะที่ บาญายา พยายามรักษาอันดับ 2 แต่ไม่สามารถต้านทาน ฆอร์เก มาร์ติน แชมป์โลก 2024 แต่ย้งป้องกันโพเดียมจาก ไอ โอกูระ นักบิดชาวญี่ปุ่น แบบหวุดหวิด
เบซเซคคี นักบิดชาวอิตาเลียน เก็บเพิ่ม 25 แต้ม รวมมี 173 แต้ม กลับขึ้นนำตารางคะแนนสะสม ประเภทนักแข่ง ทิ้งห่างอันดับ 2 มาร์ติน 17 แต้ม และ ฟาบิโอ ดิ จานอันโตนิโอ สังกัด วีอาร์ 46 รั้งอันดับ 3 มี 134 แต้ม
ด้าน มาร์ค มาร์เกวซ จาก ดูคาติ (โรงงาน) แย่งชิงโพเดียมหลังผ่าตัดหัวไหล่ และเท้าแตก รายการ เฟรนช์ กรังปรีซ์ ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม
อาการบาดเจ็บเป็นเหตุให้ มาร์เกวซ พลาดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่สนามเลอ มังส์ และ รายการ คาตาลุนญา กรังปรีซ์ สัปดาห์ที่แล้ว แล้วค่อยๆ แผ่วช่วงท้ายจนเสียตำแหน่งแก่ เปโดร อคอสตา และอันดับตกลงเรื่อยๆ