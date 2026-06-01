ระเบิดศึกฟุตบอลเยาวชน HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3

ไฮเซ่นส์ ร่วมกับ กกท. เปิดศึกดวลแข้งฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชน โครงการ HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3 สร้างจุดเริ่มต้นในการจุดประกายความฝัน สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นเวทีแห่งโอกาสให้กับเยาวชนทุกคนได้เติบโต เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต
นายทวีศักดิ์ คงชะนะ รองประธานกรรมการ บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นประธาน ในพิธีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชน โครงการ HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ที่สนามสิงห์ เชียงราย สเตเดียม จังหวัดเชียงราย
ไฮเซ่นส์ (Hisense) แบรนด์ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ในฐานะ ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ (Official Partner) กับ ฟีฟ่า (FIFA) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมจัดโครงการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ในจังหวัดเชียงราย ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ในระหว่างวันที่ 30, 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2569 ที่สนามสิงห์ เชียงราย สเตเดียม จังหวัดเชียงราย
นายทวีศักดิ์ คงชะนะ รองประธานกรรมการ บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เผยว่า โครงการ HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ในปีนี้ ถือเป็นการจัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และนับเป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัด ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาค ได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลอย่างแท้จริง เรามองเห็นศักยภาพของเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ และเชื่อว่าเด็กๆ ในต่างจังหวัด ควรได้รับโอกาสไม่แตกต่างจากในเมืองใหญ่ โครงการนี้ จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันกีฬา แต่ยังเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้แสดงความสามารถ พัฒนาทักษะ และสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันระดับมืออาชีพ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต
“บริษัทฯ ขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และร่วมเดินหน้าพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมถึงขอบคุณทุกหน่วยงาน พันธมิตร โรงเรียน ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์”
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์เยาวชนรุ่น 12 ปี HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3” เป็นหนึ่งในโครงการ อีเอสจี (ESG) ที่ตั้งใจจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศของเยาวชนไทยด้านกีฬาและเป็นเวทีสำคัญในการแสดงความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่รักในการเล่นกีฬาฟุตบอล ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงเงินรางวัลอย่างยิ่งใหญ่ การแข่งขันจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 30, 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2569 จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่สนามสิงห์ เชียงราย สเตเดียม จังหวัดเชียงราย
ด้าน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เผยว่า จังหวัด เชียงราย ขอชื่นชมและขอบคุณ ไฮเซ่นส์ (Hisense) ที่ได้ให้ความสำคัญกับ อีเอสจี (ESG) ทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านกีฬาเสมอมา และล่าสุด คือ HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3” เป็นโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์เยาวชน ในจังหวัดเชียงราย ซึ่ง จังหวัดเชียงราย ยินดีให้การสนับสนุน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันในครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และช่วยจุดประกายความฝันให้น้องๆ เยาวชนที่รักกีฬาฟุตบอล ได้พัฒนาตนเอง ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคต
HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2026 ปี 3 (HISENSE Football Youth Cup Sponsorship 2026 at Chiang Rai) เป็นการแข่งขัน ประเภทฟุตบอลนักเรียน 7 คน ยุวชนและเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี โดยได้เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 32 โรงเรียน จัดการแข่งขันทั้งหมด 3 วัน โดยรอบแรก เป็นการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม จำนวน 8 กลุ่ม ตั้งแต่รอบ 16 ทีม แข่งแบบแพ้คัดออก เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโสตทัศนูปกรณ์จาก บริษัท ไฮเช่นส์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 120,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล บำรุงทีม 20,000 บาท
- รางวัสรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล บำรุงทีม 10,000 บาท
- รางวัลรองขนะเลิศลำดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล บำรุงทีม 7,000 บาท
- รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมMVP ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
- รางวัลดาวซัลโว ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
- รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
- รางวัลทีมเชียร์ยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ทาง ไฮเซ่นส์ (Hisense) ยังได้จัดกิจกรรม ไฮเซ่นส์ ยูส ฟุตบอล คลีนิก (Hisense Youth Football Clinic) ขึ้น ณ สนาม สิงห์ เชียงราย สเตเดี้ยม กิจกรรมประกอบด้วย The Laws of the Game, Respect & Sportsmanship
หัวใจของการสร้าง "นักกีฬาที่ดี" มากกว่าแค่คนเล่นบอลเก่ง" การสอนกติกามารยาท ใช้วิธี "เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ" (Learning by Doing) เพื่อให้เด็กเห็นภาพและเข้าใจเหตุผลเบื้องต้นของกติกา, กิจกรรม Golden Age of Learning "การเล่นเพื่อความสนุก" ไปสู่การเล่นอย่างมีแทคติก" 1. ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm-up & Ball Mastery)
Ball Mastery : ฝึกการคลึงบอล, Dynamic Stretching : ยืดเหยียด, Fun Games : "ลิงชิงบอล" 2. การทดสอบสมรรถภาพและระเบียบวินัย (Physical & Mental) Agility & Coordination : ใช้บันไดลิง (Agility Ladder) หรือ กรวย 3. การฝึกทักษะเฉพาะด้าน (Technical Skills) Passing & Receiving : ฝึกการรับ-ส่งบอลในที่แคบ และการ "Open Body" (การเปิดตัวรับบอล) เพื่อให้พร้อมเล่นจังหวะต่อไป, Team Talk : สรุปบทเรียนหลังฝึก เน้นการให้กําลังใจ และสอนเรื่องนํ้าใจนักกีฬา (Sportsmanship)