TOYOTA GAZOO Racing Thailand โชว์แกร่งมาราธอน 6 ชม. ครองอันดับ 1-2 รุ่นและOverall ผงาดศึก RAAT Endurance 2026

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จต่อเนื่อง 40 ปีของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดฉากเอ็นดูรานซ์ทางเรียบ “RAAT Thailand Endurance Championship 2026” ตอกย้ำความเก๋าดีกรีแชมป์ 3 สมัยซ้อนด้วยผลงานยอดเยี่ยมในเกมมาราธอน 6 ชั่วโมง เหมาโพเดียมอันดับ 1-2 ทั้งในรุ่น TC2 และOverall ท่ามกลางการแข่งขันสุดเข้มข้น ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
เดินเกมเรซแรก ทีมวางไลน์อัพนักแข่งให้ผสานกันทั้งนักแข่งรุ่นเก๋ามากประสบการณ์ เข้ากับนักขับรุ่นใหม่ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบภายใต้กลยุทธ์และการดูแลของทุกฝ่ายในทีม ท่ามกลางฝูงรถแข่งหลายคลาสที่ลงดวลในสนามเดียวกันกว่า 30 คันตลอด 6 ชม.เต็ม ก่อนจบการแข่งขันไปแบบสุดมันส์
โดยในรุ่น TC2 ทีมส่งรถ Toyota Corolla Altis GR Sport ลงแข่งขันจำนวน 2 คัน โดยรถหมายเลข 19 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และ มานัต กุละปาลานนท์ จบการแข่งขันอันดับ 1 ทั้งในรุ่นและแบบ Overall วิ่งรวม 174 รอบ ขณะที่รถหมายเลข 20 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, กรัณฑ์ ศุภพงษ์ และ อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ จบการแข่งขันอันดับ 2 ของรุ่นและแบบ Overall วิ่งรวม 173 รอบ
ด้านรุ่น TC3 ทีมส่ง Toyota Yaris ATIV หมายเลข 29 โดยมี ณ ดล วัฒนธรรม, กฤษฎิ์ วสุรัตน์ และ ชิบะ เคนทาโร รับหน้าที่ผลัดกันลงขับจบการแข่งขันรับอันดับ 3 ในรุ่น และ 12 แบบ Overall วิ่งรวม 153 รอบ
ส่วนในรุ่น TC N+ ทีมส่ง Toyota Yaris ATIV HEV หมายเลข 39 โดยมี นรรัศมิ์ อภิวาท และมาริโอ้-สิทธิชัย ฆังนิมิตร รับหน้าที่ลงสนามด้วยรถไฮบริด ภายใต้กลยุทธ์ที่เน้นการผสานประสิทธิภาพด้านพลังงานเข้ากับความทนทานในระยะยาว จบการแข่งขันไปในอันดับ 4 ของรุ่นและ 18 แบบ Overall วิ่งรวม 143 รอบ
หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัด TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า “พอใจมากกับผลงานของทีมในสนามเปิดฤดูกาลครับ ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมยกความดีให้ทุกคน ทั้งนักแข่ง ทีมวิศวกร และทีมซัพพอร์ต การแข่งขันเอ็นดูรานซ์ไม่ได้วัดกันที่ความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความนิ่ง ความอึด และการบริหารจัดการตลอด 6 ชม. ซึ่งทีมเราสามารถรักษามาตรฐานและทำตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักแข่งทุกคนแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ ถือเป็นสัญญาณที่ดีของฤดูกาลมาราธอนสำหรับพวกเราครับ”
แฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและผลงานของ TOYOTA GAZOO Racing Thailand ได้อย่างต่อเนื่อง โดยโปรแกรมถัดไปของทีมจะลงสนามรายการ “TSS The Super Series by B-Quik 2026” ในศึกบางแสน กรังด์ปรีซ์ 2026 ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2569 ณ บางแสน สตรีทเซอร์กิต จ.ชลบุรี ติดตามข่าวสารอัพเดตไฮไลต์และเบื้องหลังการแข่งขันของทีมเพิ่มเติมที่ Facebook และ Instagram: TOYOTAGAZOORacingTeamThailand