สนามกอล์ฟออกโรงแจง ยันแคดดี้ไม่เมา-แค่ลงน้ำช่วยลูกค้า ดราม่าคลิปไวรัลเป็นเรื่องเข้าใจผิด

เพจเฟซบุ๊ค Summit Windmill Golf Club ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงคลิปไวรัลที่กำลังเป็นกระแสและดราม่าร้อนบนสังคมโลกออนไลน์ โดยในคลิปมีเหตุคล้ายแคดดี้มีอาการมึนเมา และทะเลาะวิวาทกันในสนามกอล์ฟ ถึงขั้นตกน้ำตกท่า โดยทางเพจชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวอีกมุมเมื่อตอนเช้าตรู่วันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่า
ตามที่ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์บุคคลลงไปในน้ำภายในสนามกอล์ฟ จนทำให้เกิดความเข้าใจว่าแคดดี้ที่ปรากฏในคลิปอยู่ในอาการมึนเมาและตกลงไปในน้ำนั้น
ทาง Summit Windmill Golf Club ขอเรียนชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ลูกค้าได้มีเหตุโต้เถียงและข้อพิพาทส่วนตัวระหว่างกัน ต่อมามีลูกค้าท่านหนึ่งลงไปในน้ำภายในสนามกอล์ฟ ทำให้เพื่อนร่วมก๊วนและแคดดี้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวรีบเข้าช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยของลูกค้าโดยทันที
ทั้งนี้ แคดดี้ที่ปรากฏในคลิป (uniform สีชมพู) ไม่ได้อยู่ในอาการมึนเมาแต่อย่างใด แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความห่วงใยต่อความปลอดภัยของลูกค้า โดยเข้าช่วยเหลือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ถูกบันทึกจากระยะไกลและไม่ปรากฏรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมด จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่าแคดดี้อยู่ในอาการมึนเมา ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
ทางสนามกอล์ฟขอความร่วมมือจากทุกท่านในการใช้วิจารณญาณในการรับชมและเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงงดการแชร์ แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่เป็นธรรม
ทางสนามกอล์ฟขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ และขอชื่นชมเพื่อนร่วมก๊วนและแคดดี้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างทันท่วงทีด้วยความมีน้ำใจและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริหาร
Summit Windmill Golf Club