"โชโก" สวมบทม้ามืด ปิดฉากอย่างเดือด “เจ็ตสกี หัวหิน กรังปรีซ์ 2026”

โชโก อิบิฮาระ ม้ามืด บอย” สุภทัต ฟูตระกูล เก็บเฟอร์เฟคเกมส์ “เจ๋ง” ธีรภัทร มีชัย เจ๋งสมชื่อ “พูน” เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ พลิกกลับมาคว้าแชมป์รุ่นยักษ์ระดับมืออาชีพแบบสุดมันส์ “หัวหิน กรังปรีซ์ 2026” หรือ ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามที่ 2 ที่ระเบิดความมันส์ในวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2569 นี้ ณ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แชมป์เปี้ยนชิพส์เดย์ ของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ซึ่งระเบิดความมันส์ติดต่อกัน 4 วันรวด ระหว่างวันพฤหัสที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 นี้ ที่ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ WGP#1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า โดย “ส.ส.เซนส์” จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (หัวหิน และปราณบุรี) พรรคกล้าธรรม และ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน จัดการแข่งขันฯ สุดยิ่งใหญ่
วันนี้เป็นวันชิงชนะเลิศ โดยเฉพาะ 4 รุ่นยักษ์ใหญ่ระดับมืออาชีพ WGP#1
●PRO-AM RUNABOUT 1100 OPEN “บอย” #45 สุภทัต ฟูตระกูล จากทีม K45 MAXIMA YAMAHA TEAM PAW แชมป์ประเทศไทย 5 สมัยซ้อน และแชมป์โลกเวิลด์คัพ 3 สมัยซ้อน “คิงส์ออฟ 1100 Open” ระเบิดฟอร์มระดับเวิลด์คลาสให้แฟน ๆ ชาวหัวหินได้ชม โดยทำสถิติเฟอร์เฟคเกมส์ เก็บ 180 คะแนนเต็ม 2 สนามติดต่อกัน คว้าแชมป์ “หัวหิน กรังปรีซ์ 2026” เส้นทางไล่ล่าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่ 6 ใกล้ความเป็นจริงขึ้นเรื่อย ๆ
●หลังจากผ่านไป 2 โมโตแรก สามนักแข่งมีคะแนนลุ้นแชมป์แบบไล่เลี่ยกัน #89 Shogo Ibihara (โชโก อิบิฮาระ) นักแข่งญี่ปุ่น จากทีม RIVAL FACTORY RACING มี 108 แต้ม #T19 อานนท์ หงษ์กลาง จากทีม BANGKOK CLUB by FAST POWERSPORT THAILAND มี 106 #639 อคิน นิพัทธเจริญ จากทีม RIVAL FACTORY RACING มี 103 แต้ม ต้องมาชิงดำกันในไฟนอลโมโต ผลปรากฎว่า #89 Shogo Ibihara (โชโก อิบิฮาระ) กลายเป็นม้ามืด ขึ้นนำตั้งแต่ต้นจนจบ ล้มแชมป์ประเทศไทยคนปัจจุบัน อย่าง #T19 อานนท์ หงษ์กลาง ได้อย่างเหลือเชื่อ พร้อมคว้าแชมป์ในรุ่นเรือยืนอาชีพที่แรงและเร็วที่สุด PRO-AM SKI GRAND PRIX สนามที่ 2 เมืองหัวหิน อย่างสุดมันส์!!!
●SPORT GP รุ่นเรือกึ่งนั่งกึ่งยืนที่โฉบเฉี่ยวที่สุด เป็นการแบทเทิลกันของ เจ้า “เจ๋ง” #T9 ธีรภัทร มีชัย จากทีม UBONMOTORSPORT FREEDOM RACING LIQUI MOLY THAILAND แชมป์ประเทศไทยคนล่าสุด กับ “พอช” #T8 กีรติกร ผิวงาม จากทีม YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND x MRC POS PZ SHOP SAMUT SAKHON ดีกรีแชมป์ประเทศไทย ปี 2023 ทั้งคู่โชว์ฟอร์มโหด ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ คนละโมโต มี 113 คะแนน เท่ากัน ต้องมาตัดเชือกกันที่ไฟนอลโมโต ถึงแม้ว่า เจ้า “เจ๋ง” #T9 ธีรภัทร มีชัย โชคร้าย โดนจั้มสตาร์ท ออกตัวเป็นคนสุดท้าย แต่ได้แรงเชียร์จากชาวหัวหิน กลับฮึดสู้ ขับได้ เจ๋ง สมชื่อ พลิกแซง “พอช” #T8 กีรติกร ผิวงาม เข้าเส้นชัยคว้าแชมป์ “หัวหิน กรังปรีซ์ 2026” ไปอย่างเหลือเชื่อ
●รุ่นไฮไลท์ประจำวันนี้คือ PRO RUNABOUT 2000 GP : รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลก ในสนามนี้ยังคงเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง “แชมป์จอมพลัง” #142 กษิดิศ ธีระประทีป จากทีม FKT CONCRETE กับแชมป์เก่า “พูน” #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ทีม SIAM SEADOO RACING TEAM by DYNAVOLT หลังจากผลัดกันแพ้ ชนะกันคนละโมโต มีคะแนนต่างกันเพียง 12 คะแนน ต้องตัดสินแชมป์ “หัวหิน กรังปรีซ์ 2026” กันในไฟนอลโมโต ซึ่งเทพีแห่งโชคกลับเข้าข้าง “พูน” #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ โดยที่ “แชมป์จอมพลัง” #142 กษิดิศ ธีระประทีป โชคร้ายเป็นครั้งที่ 2 เหมือนรอบชิงชนะเลิศสนามหนองคาย เรือพังระหว่างเกมส์ ส่งให้ “พูน” #T79 เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ พลิกกลับมาคว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครอง แบบสุดมันส์
