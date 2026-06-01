2 เยาวชนสุดเก่ง คว้าแชมป์รุ่นสลาลม “เจ็ตสกี หัวหิน กรังปรีซ์ 2026”

น้อง “ฮั่งตู๋” #917 ด.ช.กัณภณฑ์ เพ็ชรคูเวียง และ เตชินท์ หอมทรัพย์ คว้าแชมป์ “หัวหิน กรังปรีซ์ 2026” หรือ ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามที่ 2 ระเบิดความมันส์ในวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2569 ณ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รอบชิงชนะเลิศ ของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ซึ่งระเบิดความมันส์ติดต่อกัน 4 วันรวด ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2569 นี้ ณ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ WGP#1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Siam Watercraft และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดการแข่งขันฯ สุดยิ่งใหญ่
วันนี้เป็นแชมป์เปี้ยนชิพส์เดย์ของทุกรุ่น ไฮไลท์ความมันส์อยู่ที่ :
● 1-LAP SLALOM JUNIOR 8-13** Yrs. SEADOO SPARK STOCK : เป็นรุ่นที่สุดมันส์มาก ๆ เมื่อในโมโตแรก น้อง “กัปตัณ” #525 ด.ช.ภูบดินทร์ สุขประเสริฐ จากทีม T244RACINGSVHOOLD2MOTORSPORT และ #T3 ด.ช.ปภิณวิช โกฎมณี จากทีม PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM ทำเวลาได้ดีที่สุด ในโมโตที่ 1 เท่ากัน ที่ 1.27.24 ทำให้ต้องมาลุ้นชิงดำกันในโมโตที่ 2 ปรากฎว่า น้อง “กัปตัณ” #525 ด.ช.ภูบดินทร์ สุขประเสริฐ ทำเวลาได้ดีกว่าที่ 1.23.23 คว้า 35 คะแนน คว้าแชมป์สนามหัวหินไปครอง
● 1-LAP SLALOM JUNIOR 8-13** Yrs. SEADOO SPARK STANDARD : “น้องปลาวาฬ” #77 เตชินท์ หอมทรัพย์ จากทีม G-FORCE POWERSPORTS PATTAYA แชมป์สนามหนองคาย หมาด ๆ กลับมาคว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองอีกครั้ง โดยทำเวลาได้ดีที่สุด 1.27.88 และ 1.38.66 เก็บ 40 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์ 2 สนามซ้อนติดต่อกัน หนทางสู่โพเดี้ยมแชมป์ประเทศไทยปีนี้สดใสอย่างมาก
ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) สนามที่ 2 ณ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก TOYOTA, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Siam watercraft, Freedom Racing, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองนครหัวหิน, ศูนย์การทหารราบ, สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์, สถานีตำรวจภูธรเมืองหัวหิน และสถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน, WGP#1 Waterjet World Grand Prix และ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ
