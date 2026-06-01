“แม็ก3เม็ด” บุกโรงพัก เตรียมจัดหนักแฟนปืนใหญ่ หลังสลิ้งแตกโพสต์ภาพปืนขู่ทำร้าย

“แม็ก3เม็ด” อินฟลูเอ็นเซอร์ฟุตบอลคนดัง บุกสถานีตำรวจภูธรปทุมธานี ลงบันทึกประจำวัน กรณีที่ตนเองถูกผู้ใช้เฟซบุ๊ครายหนึ่งคุกคาม ด้วยการโพสต์ภาพอาวุธปืน พร้อมคอมเมนต์ข่มขู่จะทำร้าย เมื่อช่วงดึกวันอาทิตย์ ที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวระบุเตรียมรวบรวมหลักฐาน เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับชายรายดังกล่าวในวันจันทร์ ที่ 1 มิ.ย.นี้ด้วย
ทั้งนี้ “แม็ก3เม็ด“ โด้ลงภาพระหว่างตนเองไปลงบันทึกแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรปทุมธานี ก่อนเขียนบรรยายแคปชั่นว่า ”ข้างนัยคัยจะลู้ววว ดูบอลอย่างมีสติสลิ้งแตกก็ปิดโซเชี่ยลนอน ไม่ใช่ถ่ายรูปปืuมาขู่ทำตัวลาบ ลงบันทึกประจำวันแล้วพรุ่งนี้รวบรวมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี รับคำขอโทษเป็นLondon is Blue.เท่านั้น
สำหรับแฟนอาร์เซนอลสลิ้งแตกท่านนึง ผมจะทำให้เขาเลิกเชียร์อาร์เซนอลไปตลอดกาล”