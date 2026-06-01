แฟนอาร์เซนอลคลั่งหลังวืดแชมป์ยุโรป ถือขวดบวกคู่อริ คนหัวแตกเซวิ่งหนีตาย

เกมจบคนไม่จบ แฟนบอลอาร์เซนอลก่อเหตุทะเลาะวิวาทในร้านอาหารแห่งหนึ่ง หลังจบเกมนัดชิงยูฟ่า แชมเปี้ยนลีก ที่อาร์เซนอล พ่ายจุดโทษ เปเอสเช จนพลาดแชมป์สมัยแรก
ในเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งคาดว่าเกิดขึ้นที่ร้านอาหารในพม่า มีคลิปยืนยันว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเลือดออกที่ศรีษะ แต่ไม่แน่ชัดว่าถูกทำร้ายร่างกาย หรือโดนลูกหลง พยายามวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุด้วย
ขณะเดียวกันก็ยังมีแฟนบอลอาร์เซนอลรายหนึ่งที่อารมณ์เดือดพุ่งพล่าน ถือขวดเดินปรี่เข้าไปทำร้ายร่างกายคู่อริ ก่อนที่อีกหลายๆคนที่อยู่ในร้านจะร่วมผสมโรงกันวุ่นวายไปหมดด้วย