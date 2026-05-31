“อ๊อด หินอ่อน” คัมแบ็กอาการป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ลงสนามคว้าแชมป์สอยคิวลีโอฟีโน่ปีที่ 8

การแข่งขันสนุกเกอร์ประเภท 6 แดง สะสมคะแนน LEO Snooker Ranking by Fino Season 8 ซึ่งเป็นการดวลคมคิว ปีที่ 8 ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท บริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จำกัด และเครื่องดิ่ม LEO ได้จับมือกับ Fino Snooker Club จัดการแข่งขัน ที่โต๊ะ ฟีโน่ สนุกเกอร์ คลับ รัชดา ซอย 18 โดยมี สุกัญญา พันธ์ุสุข ผจก.ใหญ่ ฟีโน่ สนุกเกอร์ คลับ เป็นตัวแทนในการมอบรางวัลให้กับนักกีฬา
ในรอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฎว่า "อ๊อด หินอ่อน" วิเชียร ช้างทอง เอาชนะ "เบนซ์ แซ่บวัน" พงศ์ไท คงปินัง ลงได้ 4-1 เฟรม คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรก แม้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะมีอาการป่วยจนเกือบจะไม่ได้มาแข่งขัน เนื่องจากมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท แต่รักษาจนหายและสามารถกลับมาฝึกซ้อมได้ทันเวลาก่อนจะเป็นแชมป์ได้สำเร็จ ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ “อ๊อด หินอ่อน” รับเงินรางวัลไป 30,000 บาท ส่วน “เบนซ์” รับไป 12,000 บาท
การแข่งขันรายการนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักสนุกเกอร์ทั่วฟ้าเมืองไทย ที่มีอันดับอย่างเป็นทางการ หรือ ไทยแลนด์แรงค์กิ้ง ที่ต่ำกว่า 64 คนแรก ได้มีสนามแข่งขัน เพื่อแสดงฝีมือ ในกีฬา 6 แดงที่เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนายกระดับความสามารถของนักสนุกเกอร์ในเมืองไทย รวมถึงการถ่ายทอดสดทางออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/FinoSnookerClubs อย่างมีมาตรฐานสูงสุด เพื่อยกระดับทั้งการแข่งขัน และการรับชมทางออนไลน์
สำหรับสนามต่อไปจะแข่งขันในเดือนสิงหาคมนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/FinoSnookerClubs และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ http://finomarketing.net/leo/snookerranking