“ซูลจ์” ซัดชัย! บุรีรัมย์เฉือนประจวบฯช่วงต่อเวลา 1-0 เถลิงแชมป์บอลช้าง เอฟเอคัพ สมัยที่ 8

การแข่งขันฟุตบอลศึกช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ดีกรีแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว และเป็นแชมป์รายการนี้ 7 สมัย พบกับ ประจวบ เอฟซี
นาทีที่ 32 ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา รับบอลจาก ศศลักษณ์ ไหประโคน ที่เติมเกมขึ้นมาช่วยทำเกมรุก ก่อนแตะหนีแนวรับ ประจวบ เอฟซี แล้วยิงทันที แต่ทิศทางยังไม่ดีพอ หลุดข้ามคานออกหลังไป
นาทีที่ 37 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำเกมรุกใส่ ประจวบ เอฟซี อย่างต่อเนื่อง ศุภชัย ใจเด็ด ทำเกมขึ้นมาก่อนล็อกหลับ แอร์ตอน ติราบาสซี ซัดไกลด้วยซ้ายหน้ากรอบเขตโทษ บอลหลุดกรอบไปเพียงนิดเดียวเท่านั้น
นาทีที่ 44 โรเบิร์ต ซูลจ์ ยกบอลไปที่กลางประตู ติดหัวของแนวรับ ประจวบ เอฟซี บอลลอยมาเข้าทาง เคนเน็ต ดูกอล วิ่งมาซัดไกลด้วยซ้าย แต่ยังไม่ผ่านมือ วัฒนชัย สระทองจันทร์ รับบอลเอาไว้ได้
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรก นัดชิงชนะเลิศ ศึกฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังเสมออยู่กับ ประจวบ เอฟซี 0-0
นาทีที่ 51 ประจวบ เอฟซี เกือบได้ประตูออกนำ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตั้งแต่ช่วงต้นของครึ่งเวลาหลัง อี จ็องฮยอบ หาโอกาสทำประตู บอลพุ่งไปชนคาน
นาทีที่ 60 คิงสลีย์ ชินด์เลอร์ รับบอลจาก ศุภชัย ใจเด็ด ก่อนแตะหลอก 2 แนวรับ ประจวบ เอฟซี และจ่ายให้ โรเบิร์ต ซูลจ์ ได้ลองสับไกลหน้ากรอบเขตโทษ บอลพุ่งกระดอนพื้น เฉียดเสาไปเพียงนิดเดียวเท่านั้น สกอร์ยังคงเท่ากันอยู่ที่ 0-0
นาทีที่ 90+4 มิเชล ลิมา ได้โอกาสหลุดไปดวลเดี่ยวกับ นีล เอเธอร์ริดจ์ แต่วางเท้ายิงไม่ดี บอลไปตรงตัว นีล เอเธอร์ริดจ์ รับบอลเอาไว้ได้
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขัน นัดชิงชนะเลิศ ศึกฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 0-0 ประจวบ เอฟซี ต้องไปแข่งขันกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษ 30 นาที
นาทีที่ 94 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ประตูที่ต้องการ ออกนำ ประจวบ เอฟซี 1-0 จากจังหวะได้ลูกเตะมุม วัฒนชัย สระทองจันทร์ ชกบอลออกมาเข้าทาง โรเบิร์ต ซูลจ์ วอลเลย์เข้าประตูไปอย่างสวยงาม
นาทีที่ 105 ประจวบ เอฟซี เหลือผู้เล่น 10 คน เอ็ดการ์ เมนเดซ ถูกผู้ตัดสินแจกใบแดง ไล่ออกจากสนาม จากจังหวะไปทำฟาวล์นอกเกมใส่ ชินภัทร์ ลีเอาะ
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกของการต่อเวลาพิเศษ 30 นาที ในนัดชิงชนะเลิศ ศึกฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-0 ประจวบ เอฟซี
นาทีที่ 107 นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม เติมเกมขึ้นมาสุดเส้นหลัง รับบอลจาก กิลเยร์เม บิสโซลี ก่อนซัดด้วยขวาเต็มข้อ บอลถากเสาออกไป
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขัน 120 นาที บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอาชนะ ประจวบ เอฟซี 1-0 โดยทัพปราสาทสายฟ้า ได้ประตูจาก โรเบิร์ต ซูลจ์ นาทีที่ 94 ผงาดคว้าแชมป์ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 ได้สำเร็จ พร้อมสร้างสถิติเป็นสโมสรที่คว้าแชมป์รายการนี้ ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทย