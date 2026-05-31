“ถิรวัฒน์” มาแรงแซงคว้าแชมป์สิงห์ออลไทยแลนด์ฯ

ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต ระเบิดฟอร์มร้อนแรงรอบสุดท้ายหวด 10 อันเดอร์พาร์ 62 จบสกอร์รวม 25 อันเดอร์พาร์ 263 คว้าแชมป์แชมป์ สิงห์ ออลไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 เป็นสมัยที่สอง ที่สนามสุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ เข้มข้น ลิมพะสุต และ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ สองสโตรค
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลกรายการ สิงห์ ออลไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนามสุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า โปรโอ๊ต-ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต แชมป์ปี 2017 และ 2025 จากขอนแก่น มาแรงรอบสุดท้ายหวดวันเดียว 10 อันเดอร์พาร์ 62 จากการทำ 9 เบอร์ดี้ กับ 1 อีเกิ้ล เสียเพียงโบกี้เดียว รวมสี่วัน 25 อันเดอร์พาร์ 263 ป้องกันแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาทไปครอง
ถิรวัฒน์ เผยหลังคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่ 3 และชัยชนะสองปีติดต่อกันว่า “ยอมว่าสภาพร่างกายในสัปดาห์นี้ไม่สมบูรณ์มากนักและเพิ่งจะฟื้นไข้ช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ แต่วันสุดท้ายพัตต์ดีและมีความมั่นใจ ที่สำคัญก็คือการเล่นแบบไม่กดดันช่วยทำให้เกมดีขึ้น รู้สึกว่ากดดันน้อยลงกว่าเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนซ้อมเยอะและพยายามคาดหวังกับผลการแข่งขันมาก แต่ตอนนี้เวลากลับมาแข่งก็เหมือนได้กลับมาเจอเพื่อนๆ และทีมงาน ก็รู้สึกอบอุ่นและเล่นได้ดีมาก ปีหน้าจะกลับมาแข่งแน่นอนและก็จะพยามทำแฮตทริกให้ได้”
ขณะที่ เข้มข้น ลิมพะสุต ผู้นำมาตลอดสามวัน หวดเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสี่วันมี 23 อันเดอร์พาร์ 265 หล่นไปจบอันดับสองร่วมกับ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ ที่ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 รับเงินรางวัลไปคนละ 225,000 บาท โดยมี สิรภพ ยะปาละ, นิรันดร์ แซ่อึ้ง และ เหงียน ทวน อันห์ นักกอล์ฟสมัครเล่นจากเวียดนาม ตามมาที่อันดับ 4 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 18 อันเดอร์พาร์ 270 โดยสิรภพ และ นิรันดร์ รับเงินรางวัลคนละ 109,725 บาท ส่วน อันห์ รับรางวัล “ศุภพร มาพึ่งพงศ์” ซึ่งมอบให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีผลงานดีที่สุด