ไต้ฝุ่นหนุ่มไทยชุดยู-20 เฉือนไต้หวันแค่เส้นยาแดง หยิบเหรียญเงินชิงแชมป์เอเชีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายไทย สร้างผลงานสุดยอด สับเอาชนะไต้หวัน 0.03 วินาที คว้าเหรียญเงิน ในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ที่ สนามกีฬาเยาวชนไคตั๊ค ฮ่องกง เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ด้วยสถิติ 39.83 วินาที ด้านเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 39.75 วินาที และทองแดง ไต้หวัน 39.86 วินาที

สำหรับ 4 ลมกรดของไทย ที่ลงทำหน้าที่ในรอบชิงชนะเลิศ ของรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชาย ประกอบด้วย ไม้ที่ 1 “ที” ธีรภัทร อนันตรัตนกุล, ไม้ที่ 2 “ตาต้า”ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันทน์, ไม้ที่ 3 “ปลื้ม“ ภัทรกร อินแสง และ ไม้ที่ 4 “ซี” อนุชา สง่าบ้าน