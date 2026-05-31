ช้างศึกลงซ้อมครั้งแรกเตรียมลับแข้งคูเวต “คคนะ-พีฬาวัช” ยันพร้อมทำเต็มที่ใน 2 นัดอุ่นเครื่อง

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลา ณ สนามซ้อม BGTC 1 ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมครั้งแรก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ในเดือนมิถุนายน
การฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเน้นไปที่ การปรับสภาพร่างกาย และการใส่คอนเซปต์ทีม
ก่อนการฝึกซ้อม คคนะ คำยก กล่าวว่า "ดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมา เป็นเป้าหมายของชีวิตอยู่แล้วในการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ การติดในครั้งนี้รู้สึกแตกต่างจากที่ผ่านมา เพราะเหมือนผมเพิ่งกลับมา ได้เจอพี่ๆ และคนหน้าใหม่ ซึ่งเราชื่นชอบพวกพี่อยู่แล้ว"
"นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานกับโค้ชฮัดสัน จะศึกษาและเรียนรู้แทคติกจากโค้ช สำหรับทั้งสองนัดก็คาดหวังว่าจะได้เล่น ทำให้เต็มที่ช่วยพี่ๆเขา เกมกับ คูเวต เป็นทีมจากอาหรับ ก็แข็งแกร่งด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขา เป็นคู่แข่งในการเตรียมซ้อมเตรียมทีม การไปเยือนจีน พวกเขาแข็งแกร่ง เป็นการเตรียมทีมที่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งกว่า จะได้ดูว่าเราสู้กับเขาได้อย่างไร"
"ผมมองว่าเป็นเรื่องดีที่เจอทีมที่แข็งแกร่ง ผมอยากมีชื่อติดเข้าไปเล่น เพื่อท้าทายตัวเอง ว่าเมื่อเจอระดับนั้นแล้วเราจะทำได้แค่ไหน ฝากแฟนบอลมาเชียร์ทีมชาติไทย ในวันที่ 5 มิถุนายนที่จะเจอกับ คูเวต อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆ"
ด้าน พีฬาวัช อรรคธรรม กล่าวว่า "ดีใจครับที่ได้กลับมาติดทีมชาติเป็นครั้งที่สอง ผมเองก็ทำงานหนักกับสโมสรมาอย่างหนัก ถือว่าประสบความสำเร็จอีกขั้น จะตั้งใจในแคมป์นี้ และทำผลงานให้ดียิ่งขึ้น"
"ผมยังไม่ได้มองไกลถึงเอเชียน คัพ ต้องมองเกมต่อเกม พยายามทำงานหนักมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับสองเกมอุ่นเครื่องต้องปรับตัวกับรุ่นพี่และเพื่อนๆให้เร็วที่สุด ผมพยายามเรียนรู้จากพี่ๆในทีมการท่าเรือ หลายคนคอยบอกคอยเตือน บางทีเราอาจจะเหม่อ ก็มีรุ่นพี่คอยบอกเรื่องการยืนตำแหน่ง เรื่องการจ่ายบอล ฝากแฟนบอลชาวไทย มาให้กำลังใจพวกเราด้วย พวกเราจะทำให้เต็มที่และคว้าชัยชนะมาให้ได้"
โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย ในเดือนมิถุนายน มีดังนี้ ไทย พบ คูเวต วันที่ 5 มิถุนายน 2569
19.30 น. ณ ปทุมธานี สเตเดียม
จีน พบ ไทย วันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 18.35 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ จินหัว สปอร์ตส์ เซนเตอร์ สเตเดียม ถ่ายทอดสดผ่านทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32