ม.เกษมบัณฑิตผนึกเครือข่าย ผุดโปรเจคเชียร์ศึกลูกหนังโลก 2026

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก หรือ FIFA World Cup 2026 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน -19 กรกฎาคม 2569 นั้น ในฐานะที่มหกรรมกีฬารายการนี้เป็นหนึ่งในสุดยอดกีฬาหาชนที่แฟนกีฬาทั่วโลกให้ความสนใจ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคอกีฬาลูกหนังบ้านเรา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงผนึกกับภาคีเครือข่าย จัดโปรเจคเชียร์ศึกลูกหนังโลก 2026 ขึ้น
ดร.เสนีย์ เผยว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ผนึกกับภาคีเครือข่าย อาทิ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง กำหนดจัดโครงการ“CIHCD KBU กับ FIFA World Cup 2026”เพื่อเชิญแฟนบอลร่วมสร้างสีสันที่มีต่อการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ภายใต้แนวคิด “ลุ้นทีมที่รัก เชียร์นักเตะที่โปรด” สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในมิติของการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการเชียร์และชมฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาภายใต้โครงการและกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสที่แฟนกีฬาชาวไทยจะได้สัมผัสกับเกมการแข่งขันฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่ของโลก และ 4 ปีจะได้เชียร์และลุ้นการทำศึกของชาติต่างๆภายใต้การโชว์เพลงแข้งและลีลาของนักเตะระดับเวิล์ดคลาส
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ เผยว่าแม้ในการแข่งขันครั้งนี้ในบ้านเราจะยังไม่มีความชัดเจนสำหรับการถ่ายทอดสดก็ตาม แต่เพื่อให้แฟนกีฬาฟุตบอลชาวไทยได้ร่วมลุ้นและเชียร์ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงผนึกกับบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง เชิญชวนแฟนกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการส่งข้อความเพื่อลุ้นทีมที่รักและเชียร์ดาวเตะคนโปรดให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันผ่าน QR Code ที่ระบุในแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน-19 กรกฎาคม 2569 สำหรับข้อความการลุ้นและเชียร์ที่โดนใจคณะกรรมการจะพิจารณาเพื่อมอบรางวัลเสื้อทีเชิ้ตสุดเท่จากแกรนด์สปอร์ตให้ผู้ที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลสัปดาห์ละ 5 รางวัล
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวได้ทางเฟชบุ๊ก : ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป