พีพีทีวี เปิดตัว “World Kick Off” ต้อนรับฟุตบอลโลก 2026 ดึง 2 กูรู “บิ๊กจ๊ะ-โค้ชเตี้ย” ร่วมวิเคราะห์เข้มตลอดทัวร์นาเมนต์

ท่ามกลางการเฝ้ารอของแฟนบอลทั่วประเทศที่กำลังนับถอยหลังสู่ศึกฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ไม่รอช้า เดินหน้าเกาะติดกระแสเวิลด์คัพเต็มสูบ ด้วยการเปิดตัวรายการใหม่ “เวิลด์ คิกออฟ” (World Kick Off) เพื่อพาแฟนบอลชาวไทยอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของทัวร์นาเมนต์ครั้งประวัติศาสตร์
รายการ “เวิลด์ คิกออฟ” (World Kick Off) พร้อมนำเสนอข่าวสาร ประเด็นร้อน บทวิเคราะห์ และเรื่องราวน่าสนใจจากศึกฟุตบอลโลก 2026 ผ่านมุมมองของสองกูรูลูกหนังชื่อดังของไทย นำโดย “บิ๊กจ๊ะ” สาธิต กรีกุล และ “โค้ชเตี้ย” สะสม พบประเสริฐ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดสีสัน วิเคราะห์เกม และแลกเปลี่ยนมุมมองแบบเข้มข้นตลอดการแข่งขัน
แฟนบอลไม่ควรพลาด! “เวิลด์ คิกออฟ” (World Kick Off) ประเดิมออกอากาศตอนแรกในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน นี้ รับชมสดได้ทาง YouTube ช่อง PPTV SPORTS เวลา 20.00 น. หรือติดตามผ่านทางหน้าจอ พีพีทีวี ช่อง 36 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมนับถอยหลังและเกาะติดทุกกับทุกไฮไลต์และช็อตเด็ดสำคัญของศึกฟุตบอลโลก 2026 ไปพร้อม ๆ กัน