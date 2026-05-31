“JAS” ชวนแฟนลูกยางร่วมเชียร์ทีมไทยผ่านทาง “Monomax” ในศึก “VNL2026” เริ่มเปิดสนาม 3-8 มิถุนายนนี้!!!

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ด้วยการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการใหญ่ Volleyball Nations League 2026 (VNL 2026) พร้อมส่งต่อความมันส์ให้แฟนกีฬาชาวไทยรับชมผ่านแพลตฟอร์มมิ่ง Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS ถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ของสัปดาห์แรก ระหว่างวันที่ 3–8 มิถุนายน 2569 รวมทั้งสิ้น 36 แมตช์
ศึก VNL ถือเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์สำคัญของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ที่รวบรวมทีมชาติหญิงระดับท็อปของโลกมาประชันฝีมือ เก็บคะแนนสะสมอันดับโลกและลุ้นเข้าสู่รอบไฟนอล โดยทุกเกมมีความหมายต่อเส้นทางความสำเร็จของแต่ละชาติ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 หรือ VNL 2026 รอบแรก รวมทั้งหมด 3 สัปดาห์ เตรียมเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมี 18 ชาติ ร่วมทำศึก ซึ่งแต่ละทีมจะแข่งขัน 4 แมตช์ ในแต่ละสนาม รวมทั้งหมด 12 แมตช์ เมื่อจบทั้งสามสัปดาห์ จะนำ 7 ทีมอันดับดีที่สุด บวกเจ้าภาพ รวมเป็น 8 ทีม ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2569 ส่วนทีมอันดับสุดท้าย หรืออันดับ 18 ของตารางคะแนน จะตกชั้นและไม่สามารถกลับมาร่วมรายการนี้ได้ในซีซั่น 2027
ซึ่งไฮไลต์แฟนกีฬาไทยห้ามพลาด คือภารกิจของทีม วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่เตรียมลงสนามพบทีมแกร่งตั้งแต่นัดเปิดสนามวันที่ 3 มิถุนายนนี้ พร้อมปลุกพลังเชียร์ของแฟนลูกยางทั่วประเทศ โดย Monomax พร้อมถ่ายทอดสดจากเมืองหนานจิง ประเทศจีน ให้ชมครบทั้ง 36 คู่ ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2569 ดังนี้
· วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569
เวลา 10.30 น. เบลเยียม พบ โปแลนด์
เวลา 14.00 น. ไทย พบ เซอร์เบีย (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)
เวลา 18.30 น. จีน พบ เช็กเกีย
เวลา 22.00 น. ยูเครน พบ สหรัฐอเมริกา (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)
เวลา 23.00 น. โดมินิกัน พบ ตุรกี
· วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569
เวลา 02.30 น. อิตาลี พบ บัลแกเรีย
เวลา 03.30 น. ฝรั่งเศส พบ ญี่ปุ่น
เวลา 06.00 น. บราซิล พบ เนเธอร์แลนด์
เวลา 07.00 น. แคนาดา พบ เยอรมนี (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)
เวลา 14.00 น. เช็กเกีย พบ โปแลนด์ (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)
เวลา 18.30 น. จีน พบ ไทย
· วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569
เวลา 02.30 น. ตุรกี พบ เนเธอร์แลนด์
เวลา 03.30 น. ยูเครน พบ เยอรมนี
เวลา 06.00 น. บราซิล พบ โดมินิกัน
เวลา 07.00 น. แคนาดา พบ สหรัฐอเมริกา
เวลา 14.00 น. เบลเยียม พบ เช็กเกีย (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)
เวลา 18.30 น. เซอร์เบีย พบ โปแลนด์ (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)
· วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569
เวลา 02.30 น. โดมินิกัน พบ บัลแกเรีย
เวลา 03.30 น. ยูเครน พบ ญี่ปุ่น
เวลา 06.00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ อิตาลี
เวลา 07.00 น. ฝรั่งเศส พบ สหรัฐอเมริกา
เวลา 14.00 น. ไทย พบ เบลเยียม (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)
เวลา 18.30 น. จีน พบ เซอร์เบีย (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)
เวลา 21.00 น. บราซิล พบ บัลแกเรีย
· วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569
เวลา 01.30 น. อิตาลี พบ ตุรกี
เวลา 03.30 น. แคนาดา พบ ฝรั่งเศส
เวลา 07.00 น. เยอรมนี พบ ญี่ปุ่น
เวลา 10.30 น. ไทย พบ เช็กเกีย
เวลา 14.00 น. เบลเยียม พบ เซอร์เบีย
เวลา 18.00 น. จีน พบ โปแลนด์ (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)
เวลา 21.00 น. โดมินิกัน พบ เนเธอร์แลนด์
เวลา 22.00 น. ยูเครน พบ ฝรั่งเศส (ถ่ายทอด Monomax และ ช่อง MONOMAX SPORTS)
· วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569
เวลา 00.30 น. บราซิล พบ อิตาลี
เวลา 01.30 น. สหรัฐอเมริกา พบ เยอรมนี
เวลา 04.00 น. บัลแกเรีย พบ ตุรกี
เวลา 05.00 น. แคนาดา พบ ญี่ปุ่น
ร่วมลุ้นส่งแรงใจเชียร์สาวไทย และติดตามทุกแมตช์สำคัญของศึก VNL 2026 สัปดาห์แรก พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป เชียร์ฟรีที่ช่อง MONOMAX SPORTS เชียร์ครบทุกแมตซ์ที่แอป MONOMAX