"สเปอร์ส" ปิดจ๊อบ 4-3 เกม "เวมบานยามา" คว้า MVP ตะวันตก

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส เข้ารอบชิงชนะเลิศ บาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) หลังเอาชนะ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า 111-103 ที่สนามเพย์คอม เซ็นเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ตามเวลาไทย ปิดซีรีส์ 4-3 เกม
สเปอร์ส เริ่มซีรีส์รอบชิงชนะเลิศสายตะวันตก ด้วยชัยชนะที่โอกลาโฮมา ซิตี แล้วปิดฉากแบบเดียวกัน เข้ารอบชิงชนะเลิศ NBA ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2014 ต้อนรับ นิว ยอร์ก นิกส์ แชมป์สายตะวันออก วันที่ 4 มิ.ย. (ไทย) โดยยังไม่มีทีมใดป้องกันแชมป์ไว้ได้ 8 ซีซันติดต่อกัน
ซาน อันโตนิโอ ขึ้นนำ 80-77 ก่อนเริ่มควอเตอร์ 4 ตามรูปเกมผลัดกันนำและตาม โดย สเปอร์ส นำห่างมากสุด 14 แต้มครึ่งแรก และ 11 แต้มควอเตอร์ 3 แต่ ธันเดอร์ คัมแบ็กทั้ง 2 ครั้ง
สเปอร์ส ทิ้งห่างอีกครั้งควอเตอร์ 4 ท้าทาย ธันเดอร์ กลับสู่เกม แต่ แชมป์เก่า ไม่มีทีเด็ดเมื่อขาดกำลังสำคัญอย่าง เจเลน วิลเลียมส์ บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง)
เกมนี้ วิคเตอร์ เวมบานยามา ซูเปอร์สตาร์ สเปอร์ส ซัด 22 แต้ม ฌูเลียง ชามปาญี ส่อง 18 จาก 20 แต้ม จากลูก 3 คะแนน สเตฟอน แคสเซิล ช่วย 16 แต้ม ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ สกอร์ 15 แต้ม ดีแลน ฮาร์เปอร์ บวกเพิ่ม 12 แต้ม และ เคลดอน จอห์นสัน กับ เดวิน วาสเซลล์ คนละ 11 แต้ม
เวมบานยามา ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) สายตะวันตก ค่าเฉลี่ย 27.3 แต้ม 10.9 รีบาวน์ด ตลอดซีรีส์ "การคว้าถ้วยแลร์รี โอ'ไบรอัน (แชมป์ NBA) เป็นความฝันตั้งแต่เด็ก การเข้าชิงและทำฝันให้เป็นจริง มันเป็นโอกาสที่รอมาทั้งชีวิต คุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ มันยากเกินคำบรรยาย มันแทบจะมีความหมายเท่าชีวิตของผม"
ด้าน โอเคซี อาศัย "เอสจีเอ" เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2 สมัย แบกทีม 35 แต้ม 9 แอสซิสต์ เคสัน วอลเลซ เสริมอีก 17 แต้ม และ จาเหร็ด แม็คเคน กับ อเล็กซ์ คารูโซ คนละ 12 แต้ม