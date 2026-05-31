“ก้อง-สมเกียรติ” บู๊ระห่ำคว้าแต้ม! แซงเข้าป้ายที่ 13 เรซแรก ก่อนถูกปรับ 2 อันดับ เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ อารากอน

การแข่งขัน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 6 ดวลความเร็วเรซแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ สนาม มอเตอร์แลนด์ อารากอน ประเทศสเปน
โดยในเรซนี้ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ได้ออกตัวจากกริดที่ 18 ส่วนทีมเมทชาวอังกฤษหมายเลข 96 อย่าง เจค ดิ๊กสัน ได้เริ่มเกมในกริดที่ 16
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 18 รอบสนาม โดยในช่วงครึ่งทางแรกของการแข่งขัน “ก้อง-สมเกียรติ” ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการรักษาความเร็วและค้นหาการยึดเกาะที่เหมาะสม โดยสามารถขยับขึ้นมารั้งอันดับ 17 ได้ และเกาะไปกับกลุ่มอย่างเหนียวแน่น
ไฮไลต์ของเรซนี้อยู่ในช่วง 4 รอบสุดท้าย ที่ “ก้อง-สมเกียรติ” ไล่บดคู่แข่งอย่างดุดัน ก่อนหาจังหวะขยับแซงได้ 4 คันรวด ทะยานขึ้นมาเข้าเส้นชัยในอันดับ 13 แบบสะใจแฟนๆ
ทว่าเป็นที่น่าเสียดาย เมื่อกรรมการมองว่านักบิดไทยทำให้คู่แข่งเสียจังหวะจากการแซง ส่งผลให้โดนลงโทษปรับ 2 อันดับ ทำให้ตกลงมาคว้าอันดับ 15 แต่ก็เพียงพอให้เก็บ 1 แต้มจากเรซแรกที่ อารากอน มาครองได้ ขณะที่ ดิ๊กสัน ทีมเมทจบการแข่งขันในอันดับ 16
ทั้งนี้ “ก้อง-สมเกียรติ” มีคิวแข่งขันรอบ "ซูเปอร์โพลเรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมนี้ เวลา 16.10 น. (ตามเวลาประเทศไทย) และปิดท้ายด้วยเรซที่ 2 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
