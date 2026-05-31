"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” คว้าท็อป 7 ลุ้นโพเดียม รายการ เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ มูเจลโล ราวด์ 2026

การแข่งขันเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สนามที่ 3 มูเจลโล ราวด์ 2026 ณ สนามมูเจลโล เซอร์กิต ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม นี้ "ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ หมายเลข 85 นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พร้อมทำผลงานอีกครั้งหลังคว้ากริดสตาร์ตที่ 7 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
ด้านผลงานของ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ในฤดูกาลนี้นักบิดดาวรุ่งไทยสามารถคว้าโพเดียมอันดับที่ 3 เฮเรซ ราวด์ เรซแรก มาครองได้ พร้อมทั้งมีคะแนนสะสมจากสองสนามแรกรวม 34 คะแนน อยู่อันดับที่ 7 ของตารางสะสมคะแนนรวม
ล่าสุด "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในรอบฝึกซ้อม โดยรอบฝึกซ้อมรอบแรกกบิดดาวรุ่งไทยทำเวลาได้ 02:02.494 นาที รั้งอันดับที่ 4 จากนักแข่งทั้งหมด 26 คน จากนั้นในรอบฝึกซ้อมสองก็ยังทำผลงานได้แรงต่อเนื่องจนสามารถยกระดับผลงานโดยทำเวลาได้ 02:01.439 นาที ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 3
การแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อจัดอันดับการออกสตาร์ต "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ต้องพบการต่อสู้ที่เข้มข้นดุเดือดก่อนที่จะสามารถยกระดับความเร็วทำเวลาไป 02:00.806 นาที คว้ากริดสตาร์ทลำดับที่ 7 มาครองได้อย่างยอดเยี่ยม โดยนักบิดดาวรุ่งไทย กล่าวว่า
“ผมค่อนข้างพอใจกับผลงานในวันนี้การแข่งขันมันเข้มข้นมากพวกเราทุกคนเบียดกันไปมา และผมคิดว่าในการแข่งขันจริงก็น่าจะเป็นแบบเดียวกัน รถของผมยอดเยี่ยมมาก ผมชอบสนามนี้มาก ดังนั้นผมจึงตั้งตารอการแข่งครั้งนี้อย่างมาก”
"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” จะลงทำการแข่งขันเรซแรกในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม นี้ เวลา 21.50 น. ขณะที่เรซที่สองจะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม เวลา 13.35 น. สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง https://web.facebook.com/redbullrookiescup