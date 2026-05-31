เปิดศึกชิงเจ้าสระเยาวชน! “โค้ชตึก” ชื่นชมว่ายน้ำภาคกลาง 1 ปั้นดาวรุ่งสู่ทีมชาติ

เปิดศึกว่ายน้ำเยาวชนชิงแชมป์ภาคกลาง 1 ที่สระ มธ.รังสิต คึกคัก นักกีฬากว่า 750 คนร่วมชิงชัย “โค้ชตึก” ชื่นชมเป็นเวทีพัฒนาดาวรุ่งก้าวสู่ทีมชาติในอนาคต
เมื่อวันที่ 30 พ.ค.69 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “ภาคกลาง 1” ประจำปี 2569
ภายในพิธีเปิด นายธนาวิชญ์ โถสกุล ได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดการแข่งขันให้กับ นายธนกร เนื่องคำมา ประธานภาคกีฬาว่ายน้ำ ภาคกลาง 1 พร้อมมอบเสื้อสามารถให้กับผู้ฝึกสอนว่ายน้ำภาคกลาง 1 ที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2568 รวมทั้งมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่แข่งขันในช่วงเช้า
“โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานว่า ทำได้อย่างยอดเยี่ยม มีนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมคึกคัก ถือเป็นเวทีให้นักกีฬาเยาวชนได้พิสูจน์ฝีมือและพัฒนาศักยภาพ เก็บสถิติเพื่อเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งหลายคนมีแววที่จะก้าวสู่ทีมชาติต่อไปในอนาคต
สำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “ภาคกลาง 1” ในปีนี้ มีนักกีฬาเยาวชนจากสโมสรต่าง ๆ เข้าร่วมชิงชัยคึกคักกว่า 750 คน โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดให้ชมฟรี