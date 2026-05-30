พงศ์ศักดิ์ & ปิยะธิดา ดาวเดือนแห่งรุ่นยูนิเวอร์ซิตี้ “เจ็ตสกี หัวหิน กรังปรีซ์ 2026”

พงศ์ศักดิ์ วินิชยานนท์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ควง ปิยะธิดา หอมขจร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยืนหนึ่งบนโพเดี้ยม “หัวหิน กรังปรีซ์ 2026” หรือ ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” กำลังระเบิดความมันส์บนพื้นน้ำ ตั้งแต่วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2569 นี้ ณ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สนามที่ 2 ของ “หัวหิน กรังปรีซ์ 2026” ซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ WGP#1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Siam Watercraft และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้ง ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า โดย “ส.ส.เซนส์” จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (หัวหิน และปราณบุรี) พรรคกล้าธรรม และ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน ร่วมกันจัดศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ระเบิดความมันส์ 4 วันรวด ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2569 นี้ ณ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดย พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และนางจิราพร กาญจนพิทักษ์ เลขาธิการสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติจาก รองนายกเทศมนตรีนครหัวหิน นายอติชาติ ชัยศรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ ร้อยโท สิทธิชัย ตัณฑะสิท ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายนัทพงษ์ ทองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ร่วมรับชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับคลาส WGP#3 รุ่นมือใหม่ จับเวลาสลาลม
● รุ่นไฮไลท์ประจำวันนี้คือรุ่นมหาวิทยาลัย 1-Lap Slalom University 17 - 22 Yrs. SEADOO Spark-DB Standard (MEN) ซึ่งมีกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 12 คน จาก 8 มหาวิทยาลัย นายพงศ์ศักดิ์ วานิชยานนท์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากทีม KJ RACING FACTORY คว้าแชมป์ในรุ่นไปครอง โดยทำเบสท์เรคคอร์ทดีที่สุดทั้ง 2 โมโตคือ 1.31.62 และ 1.31.41 คว้า 40 คะแนนเต็ม ประเดิมแชมป์แรกของ “หัวหิน กรังปรีซ์ 2026”
● ส่วนรุ่นผู้หญิง 1-Lap Slalom University 17 - 22 Yrs. SEADOO Spark-DB Standard (WOMEN) ปิยะธิดา หอมขจร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ G-FORCE POWERSPORTS PATTAYA ไม่น้อยหน้าฝ่ายชาย ทำเบสท์เรคคอร์ทดีที่สุดทั้ง 2 โมโตคือ1.32.32 และ 1.32.14 คว้าแชมป์ประเภทหญิงไปครองเช่นกัน
เฉพาะรุ่นมหาวิทยาลัยทั้งประเภทชายและหญิง การนับผลเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย จะเริ่มเก็บคะแนนอย่างเป็นทางการตั้งแต่สนามที่ 2-4 (3 สนามเท่านั้น) ส่วนในสนามที่ 1 หนองคายที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างประสบการณ์ในเวทีการแข่งขันจริง
ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) สนามที่ 2 ณ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก TOYOTA, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Siam watercraft, Freedom Racing, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองนครหัวหิน, ศูนย์การทหารราบ, สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์, สถานีตำรวจภูธรเมืองหัวหิน และสถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน, WGP#1 Waterjet World Grand Prix และ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ
สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขัน โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2569 ได้ทาง :
Facebook : สมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ TJSBA
Website : https://jetskiprotour.com
Facebook : jetskiprotour
Youtube : Jetski Protour
Instagram : jetski_protour
Tiktok : jetski_protour