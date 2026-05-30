บวกเพิ่ม 5 แชมป์ “เจ็ตสกี หัวหิน กรังปรีซ์ 2026”

สนามที่ 2 ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” ที่ระเบิดความมันส์ในวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2569 นี้ ณ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3 หญิงแกร่ง ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ ควง “น้ำฝน” กมลวรรณ เนินหงษ์ และ น้อง “การ์ตูนส์” #T159 ธมนวรรณ์ สุวรรณเวสสะ คว้าแชมป์ “หัวหิน กรังปรีซ์ 2026” สุดมันส์
ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ระเบิดความมันส์ 4 วันรวด ระเบิดความมันส์ในวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2569 นี้ ณ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ WGP#1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า โดย “ส.ส.เซนส์” จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (หัวหิน และปราณบุรี) พรรคกล้าธรรม และ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน รวมทั้ง การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Siam Watercraft และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดการแข่งขันฯ สุดยิ่งใหญ่
เปิดฉากวันที่ 2 ของ “หัวหิน กรังปรีซ์ 2026” อย่างสุดมันส์ ประเดิมด้วยโมโตชิงชนะเลิศ ระดับคลาส WGP#2 และWGP#3 ในรุ่นกึ่งอาชีพและรุ่นเยาวชน ซึ่งผลปรากฏว่า
● รุ่น WOMEN SKI STOCK #59 ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์“ ทีม JET SKI FOR RENT BY JOMPOL แชมป์เก่าสนามหนองคาย ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรง ทำเพอร์เพคเกมส์ ชนะทุกโมโต ประเดิมสนามหัวหินสุดแจ่ม
● #15 ด.ช.ฐิติวัชร คงฉับ จากทีม EAKANAKE TEAM ขับได้นิ่งเกินเด็ก ทำคะแนนได้ 113 คะแนน ยืนหนึ่งบนโพเดี้ยมสนามหัวหิน ในรุ่น JUNIOR 13-15 Yrs. MEN SEADOO SPARK STOCK
● น้อง “การ์ตูนส์” #T159 ธมนวรรณ์ สุวรรณเวสสะ จากทีม JET SKI FOR RENT BY JOMPOL ฟอร์มยังคงสม่ำเสมอ เก็บ 113 คะแนน คว้าแชมป์สนามหัวหิน ในรุ่น JUNIOR 13-15 Yrs. WOMEN SEADOO SPARK STOCK
● VETERANS 35+ RUNABOUT 2000 LIMITED #38 วรินทร์ วริวงศ์ จากทีม PUSAN SEA DOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM คว่ำแชมป์เก่า ##33 CHEN SHAN นักแข่งชาวจีนจากทีม CHINA HAINAN NPRORACING คว้าแชมป์เมืองหัวหิน พร้อมเพิ่มโอกาสตนเองในการคว้าแชมป์ไทยในรุ่นนี้
● NOVICE WOMEN RUNABOUT SPARK STOCK #T59 กมลวรรณ เนินหงษ์ จากทีม JET SKI FOR RENT BY JOMPOL แชมป์สนามหนองคาย ยังคงโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องในสนามที่ 2 เมืองหัวหิน เก็บ 113 คะแนน ปาดหน้า #159 ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ คู่แข่งเพื่อนร่วมทีม คว้าแชมป์ 2 สนามติดต่อกันในรุ่นนี้
สนามที่ 2 ของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ณ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก TOYOTA, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Siam watercraft, Freedom Racing, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองนครหัวหิน, ศูนย์การทหารราบ, สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์, สถานีตำรวจภูธรเมืองหัวหิน และสถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน, WGP#1 Waterjet World Grand Prix และ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ
