เปิดสนามหัวหิน มันส์หยด!!! “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามที่ 2

ประเดิม 3 รุ่น สุดมันส์ #552 ฉัตรากรณ์ รัตตัญญูสกุล #93 OSMAN MIN และ #T159 จักรินทร์ เนินหงษ์ โชว์ฟอร์มสุดไฉไล ในวันแรกของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” สนามที่ 2 ที่ระเบิดความมันส์ในวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2569 นี้ ณ ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เวลคัมทู หัวหิน!!! ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โตโยต้า - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต โปรทัวร์ ไทยแลนด์ 2026” (TOYOTA - WGP#1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026) ระเบิดความมันส์กันแล้ว 4 วันรวด ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2569 นี้ ที่ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และ WGP#1 ในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้ร่วมมือกับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า โดย “ส.ส.เซนส์” จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (หัวหิน และปราณบุรี) พรรคกล้าธรรม และ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Siam Watercraft และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดการชิงชัยอย่างยิ่งใหญ่
วันแรกของการแข่งขันฯ ประเดิมกันด้วยรุ่นนักแข่งมือใหม่ ในระดับคลาส WGP#3 ทั้งหมด 3 รุ่น :
● รุ่น NOVICE RUNABOUT 1100 STOCK #552 ฉัตรากรณ์ รัตตัญญูสกุล จากทีมฺ BANGKOK BLACK DIAMOND JET SKI TEAM PERFORMANCE by JUMBO ลูบคมแชมป์สนามหนองคาย #67 คณพร ชื่นอารมย์ จากทีม ACADEMY RACING JET โดยชิงตัดหน้าเข้าเส้นชัยในโมโตที่ 1 ไปก่อน ในรุ่นนี้ ต้องมาลุ้นกันต่อในโมโตที่ 2 วันพรุ่งนี้
● #93 OSMAN MIN นักแข่งจาก FLAMINGO JET SKI TEAM ออกตัวขึ้นนำห่าง #111 โชคชัย มาลัยศรี จากทีม RAMA II JET SKI TEAM เก็บ 60 คะแนนแรกไปก่อนในโมโตที่ 1 ของรุ่น NOVICE RUNABOUT SKI STOCK
● รุ่น NOVICE RUNABOUT 2000 STOCK #T159 จักรินทร์ เนินหงษ์ จากทีม JET SKI FOR RENT BY JOMPOL เจ้าของแชมป์ “หนองคาย กรังปรีซ์ 2026” ยังโชว์ฟอร์มสมศักดิ์ศรีแชมป์ ออกตัว ขึ้นนำ และเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในโมโตที่ 1
ใครจะคว้าแชมป์ทั้ง 3 รุ่นนี้ ต้องติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้
ศึกเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2026 สนามที่ 2 ที่เมืองหัวหิน นอกจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเจ็ตสกี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นการพัฒนากีฬาด้านความเป็นเลิศ ซึ่งงานนี้นอกจากจะได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า แล้ว ก็ยังได้รับการสนับสนุนจาก TOYOTA, Amazing Thailand, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Siam watercraft, Freedom Racing, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองนครหัวหิน, ศูนย์การทหารราบ, สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์, สถานีตำรวจภูธรเมืองหัวหิน และสถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน, WGP#1 Waterjet World Grand Prix และ สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งคาดว่าการแข่งขันสนาม 2 ที่หัวเมืองชายทะเล ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จ ไม่แพ้สนามแรกที่บึงหนองคาย อย่างแน่นอน
