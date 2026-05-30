“โมเรร่า” สร้างเซอร์ไพรส์! คว้าท็อป 10 ตีตั๋ว Q2 ครั้งแรกใน โมโตจีพี ที่ มูเจลโล

“ดิโอโก้ โมเรร่า” ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวบราซิเลียนจาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการควบรถแข่ง Honda RC213V ตีตั๋วเข้าสู่ Q2 แบบอัตโนมัติได้ครั้งแรกในศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 7 รายการ อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ ที่ ออโตโดรโม เดล มูเจลโล ประเทศอิตาลี หลังคว้าอันดับ 10 จากการซ้อมวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา
ศึก อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวหลายด้านของ ฮอนด้า โดยเฉพาะการที่ “คาล ครัทช์โลว” นักบิดทดสอบชาวอังกฤษถูกดึงตัวมาลงแข่งขันแทนที่ “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดชาวฝรั่งเศสของ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ที่ได้รับบาดเจ็บจากสนามที่ผ่านมา
ผลซ้อมวันแรกโดยเฉพาะในรอบแบ่งกลุ่มการควอลิฟาย (Practice) ถือเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์อย่างมากเมื่อรุกกี้อย่าง “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดดาวรุ่งชาวบราซิเลียนเจ้าของหมายเลข 11 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ สามารถผ่านเข้าสู่ Q2 ได้เป็นครั้งแรก ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 45.162 วินาที ตามหลังผู้นำเพียง 0.354 วินาที
ขณะที่ “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี จบวันแรกในอันดับ 15 ตามหลังผู้นำ 0.787 วินาที ตามด้วย “ลูก้า มารินี” ทีมเมทชาวอิตาเลียนหมายเลข 10 ในอันดับ 19 ตามหลัง 1.146 วินาที ส่วน “คาล ครัทช์โลว” หมายเลข 35 ที่อยู่ในช่วงปรับตัวรั้งอันดับ 22 ตามหลัง 3.280 วินาที
ทั้งนี้ ศึก อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ จะควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม และดวลความเร็วรอบ "สปรินต์เรซ" ในคืนเดียวกัน 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่วนรอบ "เมนเรซ" จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV