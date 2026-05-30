“ก้อง-สมเกียรติ” ขยับขึ้นกลุ่มกลาง เวลาซ้อมรวม รั้งอันดับ 14 วันแรก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนาม 6 อารากอน

การแข่งขัน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 6 มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคมนี้ ที่ สนาม มอเตอร์แลนด์ อารากอน ประเทศสเปน ซึ่งอยู่ในช่วงที่อากาศเริ่มทวีความร้อนขึ้นจาก “คลื่นความร้อน” ที่โจมตีทวีปยุโรป
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี สร้างความคืบหน้าอย่างยอดเยี่ยมต่อยอดจากการทดสอบที่ มิซาโน โดยสามารถยกระดับความเร็วอย่างต่อเนื่อง รั้งอันดับ 14 จากวันแรก (เวลารวมการซ้อมทั้ง 2 ครั้ง) ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 50.355 วินาที ตามผู้นำ 1.439 วินาที ส่งสัญญาณที่ยอดเยี่ยมด้วยการขยับขึ้นสู่กลุ่มกลาง
ขณะที่ เจค ดิ๊กสัน ทีมเมทชาวอังกฤษเจ้าของหมายเลข 96 ที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บ ค่อยๆ ปรับปรุงความเร็วได้ดีขึ้นทีละขั้น จบวันแรกในอันดับ 17 ด้วยเวลา 1 นาที 50.482 วินาที ตามผู้นำ 1.566 วินาที
“ก้อง-สมเกียรติ” กล่าวว่า “หลังผ่าน มิซาโน เทสต์ เราเดินทางมาที่นี่ด้วยพื้นฐานการเซ็ตติ้งรถแข่งที่ดี ได้เห็นการปรับปรุงบางอย่างในรอบ FP1 และจากนั้นผมพยายามขยับไปอีกขั้นในรอบ FP2 ฟีลลิ่งการขับขี่ดีขึ้น แต่ในช่วงบ่ายแทร็กร้อนมาก นั่นทำให้ยากมากๆ ที่จะปรับปรุงเวลาต่อรอบ เราพบสิ่งที่ได้ผลหลายอย่างจากการซ้อมในวันนี้ และพรุ่งนี้จะพยายามยกระดับให้ได้ในรอบ FP3, ซูเปอร์โพล และในการแข่งขันทุกเรซ”
ทั้งนี้ “ก้อง-สมเกียรติ” จะลงจับเวลารอบซูเปอร์โพลเพื่อจัดอันดับสตาร์ทและแข่งขันเรซแรกในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมนี้ จะมีการแข่งขันรอบ "ซูเปอร์โพลเรซ" เวลา 16.10 น. และปิดท้ายด้วยเรซที่ 2 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
