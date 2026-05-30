ตั้งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานทีมสรรหาผู้ว่าการกกท. คนใหม่

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมาว่า บอร์ดกกท.ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กกท. คนใหม่ เพื่อทำหน้าที่ต่อจากตนที่จะครบวาระในเดือน กันยายน 2569 โดยมี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), อธิบดีกรมพลศึกษา, รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ กรรมการ กกท. และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว เป็นความเห็นชอบจาก บอร์ด กกท. แต่ยังต้องรอหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก่อน จากนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จะเริ่มกระบวนการต่างๆ ในการสรรหาผู้ว่าการ กกท. คนใหม่ ซึ่งคงมีการนัดประชุมครั้งแรกกันในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม บอร์ด กกท. ได้กำหนดไทม์ไลน์การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ผู้ว่าการ กกท. คนใหม่ ว่าจะต้องได้ตัวผู้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. ภายในเดือนกันยายน 2569 เพื่อที่จะมารับช่วงต่อเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานเพื่อพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทย ต่อไป