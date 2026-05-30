“ประหยัด” แซงคว้าแชมป์เจแปนซีเนียร์ทัวร์

ประหยัด มากแสง ซีเนียร์โปรวัย 60 ปี ออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ 7 อันเดอร์พาร์ 65 ตามหลังผู้นำ 4 สโตรก ก่อนระเบิดฟอร์มร้อนแรงทำ 7 เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้ จบสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 202 แซงคว้าแชมป์ “สไมอีด้า คัพ ซีเนียร์” ที่สนามอีสต์วูด คันทรี คลับ ระยะ 6,867 หลา พาร์ 72 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมรับเงินรางวัล 10 ล้านเยน และขยับขึ้นสู่อันดับสองในตารางเงินรางวัลสะสม
สำหรับกอล์ฟ สไมอีด้า คัพ ซีเนียร์ เป็นการแข่งขันกอล์ฟเจแปนซีเนียร์ทัวร์ รายการที่ 4 ของฤดูกาล โดยชัยชนะครั้งนี้นับเป็นแชมป์รายการ สไมอีด้า คัพ ซีเนียร์ สมัยที่สองของประหยัด หลังเคยครองแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี 2017 ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดการแข่งขันรายการนี้ นอกจากนี้ยังเป็นแชมป์รายการที่ 26 ในศึกซีเนียร์ทัวร์ญี่ปุ่น ตอกย้ำสถิติผู้ชนะสูงสุดของทัวร์ต่อไป
ขณะที่อันดับ 2 เป็นของ เทระนิชิ อากิระ ที่สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ ตามหลัง 2 สโตรก ส่วนอันดับ 3 ร่วม ที่สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ ได้แก่ คาตายามะ ชินโงะ และ ฟูจิตะ ฮิโรยูกิ ขณะที่ไฮไลท์ในรอบสุดท้ายอยู่ที่ คุวาฮาระ คัตสึโนริ ทำโฮลอินวันได้ที่หลุม 4 ระยะ 194 หลา หลังจากที่ คาเสะ ฮิเดกิ ทำโฮลอินวันไปก่อนหน้านี้ในรอบสอง โดยทั้งสองคนได้รับรางวัลโฮลอินวันพิเศษ คนละ 500,000 เยน