ปิงปองแจงโควตาเอเชียนเกมส์ หลังโซเชียลถามเหตุใดชายได้ไปแค่ 3 คน

"บิ๊กตูน" ณัฐวุฒิ เรืองเวส ประมุขปิงปองไทยออกมาแจงเหตุนักกีฬาชายได้สิทธิ์ไปเอเชียนเกมส์เพียง 3 คน ทั้งที่ฝั่งผู้หญิงได้ไปถึง 5 พร้อมแจ้งถึงเหตุต้องมีตัวยืนแล้ว 2 คน แล้วเปิดคัดเพิ่มอีกเพียง 1 ที่นั่ง เพราะเป็นข้อตกลงที่ขออุทรณ์ต่อคณะกรรมการโอลิมปิคไทย มิฉะนั้นจะไม่มีนักกีฬาปิงปองชายได้เข้าร่วมเอเชียนเกมส์ 2026 ที่นาโงย่า ในเดือนกันยายนนี้เลยแม้แต่คนเดียว
ตามที่วงการกีฬาเทเบิลเทนนิสของประเทศไทยเวลานี้กำลังมีกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดคัดตัวนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยที่จะไปแข่งขันรายการสำคัญในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นั่นคือ "มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026" ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2569 ซึ่งโลกโซเชียลหยิบยกประเด็นที่ทัพเทเบิลเทนนิสไทยเตรียมจะส่งนักกีฬาฝ่ายหญิงเข้าร่วมที่จำนวน 5 คน และฝ่ายชายมีจำนวนเพียง 3 คน โดยที่สมาคมฯ วาง 2 คนของฝ่ายชายที่ได้สิทธิ์เป็นตัวยืนแล้ว และมีการเปิดคัดตัวเพิ่มอีกเพียงคนเดียวนั้น
ล่าสุด "บิ๊กตูน" ณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวในวันคัดตัวนักกีฬาปิงปองทีมชาติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ผู้ที่จะเป็นคนเลือกว่านักกีฬาชนิดไหนของไทยได้ไปแข่งเอเชียนเกมส์จำนวนเท่าไหร่บ้างนั้นก็คือ "คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย" ซึ่งมีหลักเกณฑ์นักกีฬาที่จะเข้าร่วมออกมา 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. นักกีฬาจะต้องได้เหรียญทองจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งล่าสุดที่จัดที่ประเทศไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา 2. นักกีฬาจะต้องเคยได้เหรียญรางวัลจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์หนที่แล้วที่จัดขึ้นที่ประเทศจีน 3. จะต้องเป็นชนิดกีฬาที่ได้เข้าร่วมในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ หรือหากไม่ผ่าน 3 ข้อแรกก็จะต้องเป็นชนิดกีฬาที่มีแรงกิ้งอยู่ใน 4 อันดับแรกของเอเชีย หรือ 8 อันดับแรกของโลก หรือสหพันธ์กีฬาชนิดนั้นๆ มีการคัดเลือกให้เข้าร่วม
ประมุขปิงปองไทย กล่าวต่ออีกว่า จากหลักเกณฑ์ที่ออกมาทั้งหมดส่งผลให้สมาคมฯ สามารถส่งนักกีฬาหญิงเข้าร่วมได้เต็มโควตา 5 คน แต่ฝั่งนักกีฬาชายเราไม่ผ่านเกณฑ์ใดๆ อย่างไรก็ดีทางสมาคมฯ ได้พยายามไปอุทรณ์ในการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการโอลิมปิคไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยสมาคมฯ ได้ยกผลงานของนักกีฬาที่พอจะเทียบเคียงได้ นั่นคือ 1. "นอร์ตั้น" ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ดาวรุ่งวัย 16 ที่สามารถคว้าแชมป์โลกคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีได้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งในรายการนั้นเจ้าตัวที่จับคู่กับ "พลอย" กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล สามารถเอาชนะนักกีฬาจีนได้ทั้งรอบรองและรอบชิง ก็เป็นผลงานที่เทียบเคียงกับการเป็น 1 ใน 8 ของโลกได้ และเป็นเยาวชนที่กำลังพัฒนาต่อยอดได้
และ 2. "บอล" ภาคภูมิ สงวนสิน ที่เป็นพี่ใหญ่ของทีชาติไทยฝ่ายชายของปิงปองไทย สามารถจับคู่ผสมกับ "ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง ผ่านเข้าไปได้ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วเมื่อปี 2022 ซึ่งรายการนั้นสามารถเอาชนะมือท็อปของโลกเข้าถึงรอบ 8 คู่ แล้วหากชนะอีกนัดเดียวก็จะได้เหรียญรางวัลแล้ว ถือว่าใกล้เคียงมาก สมาคมฯ จึงขอโอกาสให้กับ นอร์ตั้น และ ภาคภูมิ และทางโอลิมปิคไทยก็มองว่าไป 2 คนย่อมดีกว่าคนเดียว เพราะหากไปคนเดียวจะมีโอกาสได้เล่นน้อย แค่ประเภทเดี่ยว แต่นี่จะสามารถได้เล่นทั้งเดี่ยว คู่ และ คู่ผสม
นอกจากนี้ ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่รัฐลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เราทราบมาว่าในโอลิมปิกเกมส์จะมีการเพิ่มการแข่งขันประเภททีมผสม ก็คือเอานักกีฬาชายผสมกับทีมหญิง ดังนั้นหากในเอเชียนเกมส์ที่จะถึงนี้หากเราเพิ่มนักกีฬาชายเป็น 3 คน ก็จะมีโอกาสลงแข่งขันในประเภททีมด้วย เป็นการเตรียมพร้อมสู่โอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่สหรัฐอเมริกา ท้ายที่สุดคณะกรรมการโอลิมปิคให้ความกรุณาส่งนักกีฬาชายเทเบิลเทนนิสได้ 3 คน นั่นจึงเป็นที่มาว่าจากที่ปิงปองไทยเราไม่ได้โควตานักกีฬาเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ แล้วทำไมถึงได้โควตามา 3 คน แล้วทำไม ฐิตภัทร กับ ภาคภูมิ ถึงได้เป็นตัวยืนเพราะเอาผลงานของทั้ง 2 คนนี้ไปเสนอเพื่อให้ได้สิทธิ์มาเพื่อจะมีทีมปิงปองผู้ชายไทยในเอเชียนเกมส์ปีนี้
"มีคำถามว่า เราสามารถที่จะเสียเงินจ่ายเองในการซัพพอร์ตเพิ่มโควตานักกีฬาไปร่วมแข่งในเอเชียนเกมส์ได้หรือไม่นั้น ก็ต้องเรียนว่าในการส่งนักกีฬาไทยไปร่วมมหกรรมกีฬาต่างๆ นั้นถือเป็นอำนาจของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ หรือโอลิมปิกเกมส์ สมาคมฯ ไม่ได้เป็นคนส่ง แต่เป็นผู้เสนอรายชื่อไปเท่านั้น แม้เรามีเงินแล้วเราอยากไป เขาก็ไม่อนุมัติ นี่คือที่อยากจะเรียนแจ้งให้แก่คนในวงการปิงปองไทยและแฟนๆ กีฬาได้รับทราบ" นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกล่าว