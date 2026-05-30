“สายสุนีย์” เหมา 2 ทอง ทัพฟันดาบวีลแชร์ไทยผลงานเด่นศึกเวิลด์คัพที่สหรัฐฯ

ทัพฟันดาบวีลแชร์ทีมชาติไทยยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง ในการแข่งขันพารา เฟนซิ่ง เวิลด์คัพ แบรนเดนตัน 2026 ที่เมืองแบรเดนตัน รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังคว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
เหรียญทองล่าสุดได้จาก “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ ที่โชว์ความยอดเยี่ยมในประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิง คลาสบี คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ นับเป็นเหรียญทองที่ 2 ของเจ้าตัวในรายการนี้ หลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าทองประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิง คลาสบี
ขณะที่ประเภทดาบเอเป้ชาย คลาสบี ไทยยังทำผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่อง โดย ชิติพัทธ์ เจริญตา คว้าเหรียญเงิน และ วิสิทธิ์ กิ่งมะนาว คว้าเหรียญทองแดง
สำหรับโปรแกรมวันถัดไป ทัพนักกีฬาฟันดาบวีลแชร์ไทยยังมีคิวลงแข่งขันประเภททีมมิกซ์ 3 อีเวนต์ เพื่อลุ้นสร้างผลงานต่อเนื่องในเวทีระดับโลก