BYD ชาร์จฝันพลังบอลไทย จัดโครงการ Football Clinic BYD Drive the Dream

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



BYD เดินหน้าชาร์จฝันพลังบอลไทย ผ่านโครงการ “Football Clinic BYD Drive the Dream ชาร์จฝันพลังบอลไทย” พาเยาวชน 264 คน เปิดประสบการณ์ลูกหนังสุดพิเศษที่ราชมังคลากีฬาสถาน

​BYD ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการฟุตบอลทีมชาติไทย เดินหน้าส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านโครงการ “Football Clinic BYD Drive the Dream ชาร์จฝันพลังบอลไทย” พาเยาวชนอายุ 7-14 ปี จำนวน 264 คน ร่วมเปิดประสบการณ์ฟุตบอลสุดพิเศษ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569

​เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมาจาก ศูนย์นันทนาการบางกะปิ, ศูนย์นันทนาการลาดกระบัง, โรงเรียนปราสาทวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี, ศูนย์นันทนาการสะพานสูง, โค้ชอาสาสนามใต้ทางด่วนวังทองหลาง, ศูนย์นันทนาการหลักสี่, ศูนย์นันทนาการวัดธาตุทอง และศูนย์เยาวชนคลองเตย

ภายในกิจกรรม เยาวชนได้ร่วมฝึกทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพกับ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงค์อ่องตระกูล อดีตนักเตะทีมชาติไทย และหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี พร้อมทีมงานผู้ฝึกสอน ผ่านฐานกิจกรรมที่ออกแบบให้ครอบคลุมทั้งการครองบอล การส่งบอล การเคลื่อนที่ และการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมทั้งทักษะฟุตบอล ความมั่นใจ และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน นอกจากนี้ ยังมีช่วงเวลาสุดพิเศษที่เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย ได้แก่ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์, “นิว” พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี และ “ไอซ์” กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล ที่มาร่วมพูดคุย ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เห็นเด็ก ๆ มีรอยยิ้มและได้มีโอกาสลงสนามในบรรยากาศระดับทีมชาติ พร้อมเชื่อว่าประสบการณ์เล็ก ๆ ในวันนี้ อาจกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เด็กหลายคนเดินหน้าตามความฝันในอนาคต
ด้าน “นิว” พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี กล่าวว่า ฟุตบอลไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขัน แต่ยังช่วยสอนเรื่องวินัย ความพยายาม และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กทุกคน

ขณะที่ “ไอซ์” กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล กล่าวว่า อยากให้น้อง ๆ ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเอง และสนุกกับทุกช่วงเวลาของการเล่นฟุตบอล เพราะทุกความฝันเริ่มต้นได้จากการลงมือทำ

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของโครงการ “Football Clinic BYD Drive the Dream ชาร์จฝันพลังบอลไทย” คือการที่ BYD มอบรองเท้าสตั๊ดและอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน เพื่อสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอลและต่อยอดความฝันในอนาคต

นายจิรศักดิ์ ชื่นอารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ ‘Football Clinic BYD Drive the Dream ชาร์จฝันพลังบอลไทย’ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ BYD และ เรเว่ ออโตโมทีฟ ที่อยากเติบโตและตอบแทนสังคมไทยอย่างยั่งยืน เรามองว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนไทยเข้าถึงได้ง่าย และเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเข้าใกล้ความฝันของตัวเองมากขึ้น

กิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการสอนฟุตบอล แต่เป็นการผสมผสานทั้งการพัฒนาทักษะกีฬา การสร้างแรงบันดาลใจ และการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับเยาวชน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากโค้ชระดับมืออาชีพ รวมถึงมีโอกาสใกล้ชิดกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งเราเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยเติมพลังใจและสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาในอนาคต

ขณะเดียวกัน ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต เรายังอยากส่งต่อแนวคิดเรื่องพลังงานสะอาด เทคโนโลยีแห่งอนาคต และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนได้เห็นว่าโลกอนาคตเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ ๆ และ BYD พร้อมที่จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนก้าวไปสู่ความฝันของตัวเองครับ”

โครงการ “Football Clinic BYD Drive the Dream ชาร์จฝันพลังบอลไทย” ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ BYD ในการร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทย ผ่านการสนับสนุนเยาวชน การสร้างแรงบันดาลใจ และการเปิดโอกาสทางกีฬา พร้อมเตรียมเดินหน้าส่งต่อกิจกรรมและประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนฟุตบอลไทยในทุกมิติอย่างต่อเนื่องในอนาคต

