BYD ชาร์จฝันพลังบอลไทย จัดโครงการ Football Clinic BYD Drive the Dream

BYD เดินหน้าชาร์จฝันพลังบอลไทย ผ่านโครงการ “Football Clinic BYD Drive the Dream ชาร์จฝันพลังบอลไทย” พาเยาวชน 264 คน เปิดประสบการณ์ลูกหนังสุดพิเศษที่ราชมังคลากีฬาสถาน
BYD ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการฟุตบอลทีมชาติไทย เดินหน้าส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านโครงการ “Football Clinic BYD Drive the Dream ชาร์จฝันพลังบอลไทย” พาเยาวชนอายุ 7-14 ปี จำนวน 264 คน ร่วมเปิดประสบการณ์ฟุตบอลสุดพิเศษ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมาจาก ศูนย์นันทนาการบางกะปิ, ศูนย์นันทนาการลาดกระบัง, โรงเรียนปราสาทวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี, ศูนย์นันทนาการสะพานสูง, โค้ชอาสาสนามใต้ทางด่วนวังทองหลาง, ศูนย์นันทนาการหลักสี่, ศูนย์นันทนาการวัดธาตุทอง และศูนย์เยาวชนคลองเตย
ภายในกิจกรรม เยาวชนได้ร่วมฝึกทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพกับ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงค์อ่องตระกูล อดีตนักเตะทีมชาติไทย และหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี พร้อมทีมงานผู้ฝึกสอน ผ่านฐานกิจกรรมที่ออกแบบให้ครอบคลุมทั้งการครองบอล การส่งบอล การเคลื่อนที่ และการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมทั้งทักษะฟุตบอล ความมั่นใจ และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน นอกจากนี้ ยังมีช่วงเวลาสุดพิเศษที่เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย ได้แก่ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์, “นิว” พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี และ “ไอซ์” กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล ที่มาร่วมพูดคุย ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เห็นเด็ก ๆ มีรอยยิ้มและได้มีโอกาสลงสนามในบรรยากาศระดับทีมชาติ พร้อมเชื่อว่าประสบการณ์เล็ก ๆ ในวันนี้ อาจกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เด็กหลายคนเดินหน้าตามความฝันในอนาคต
ด้าน “นิว” พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี กล่าวว่า ฟุตบอลไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขัน แต่ยังช่วยสอนเรื่องวินัย ความพยายาม และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กทุกคน
ขณะที่ “ไอซ์” กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล กล่าวว่า อยากให้น้อง ๆ ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเอง และสนุกกับทุกช่วงเวลาของการเล่นฟุตบอล เพราะทุกความฝันเริ่มต้นได้จากการลงมือทำ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของโครงการ “Football Clinic BYD Drive the Dream ชาร์จฝันพลังบอลไทย” คือการที่ BYD มอบรองเท้าสตั๊ดและอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน เพื่อสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอลและต่อยอดความฝันในอนาคต
นายจิรศักดิ์ ชื่นอารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด กล่าวว่า “โครงการ ‘Football Clinic BYD Drive the Dream ชาร์จฝันพลังบอลไทย’ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของ BYD และ เรเว่ ออโตโมทีฟ ที่อยากเติบโตและตอบแทนสังคมไทยอย่างยั่งยืน เรามองว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนไทยเข้าถึงได้ง่าย และเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเข้าใกล้ความฝันของตัวเองมากขึ้น
กิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการสอนฟุตบอล แต่เป็นการผสมผสานทั้งการพัฒนาทักษะกีฬา การสร้างแรงบันดาลใจ และการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับเยาวชน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากโค้ชระดับมืออาชีพ รวมถึงมีโอกาสใกล้ชิดกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งเราเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยเติมพลังใจและสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาในอนาคต
ขณะเดียวกัน ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต เรายังอยากส่งต่อแนวคิดเรื่องพลังงานสะอาด เทคโนโลยีแห่งอนาคต และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนได้เห็นว่าโลกอนาคตเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ ๆ และ BYD พร้อมที่จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนก้าวไปสู่ความฝันของตัวเองครับ”
โครงการ “Football Clinic BYD Drive the Dream ชาร์จฝันพลังบอลไทย” ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ BYD ในการร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทย ผ่านการสนับสนุนเยาวชน การสร้างแรงบันดาลใจ และการเปิดโอกาสทางกีฬา พร้อมเตรียมเดินหน้าส่งต่อกิจกรรมและประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนฟุตบอลไทยในทุกมิติอย่างต่อเนื่องในอนาคต
