ล็อกถล่ม "โนเล" นำ 2 เซต ตกรอบ 3 เฟรนช์ โอเพน

โนวัค ยอโควิช อดีตนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก ยังคงรอคอยแชมป์แกรนด์ สแลม สมัย 25 ต่อไป หลังแพ้ เจา ฟอนเซกา แบบพลิกล็อก 2-3 เซต ตกรอบ 3 ศึกเฟรนช์ โอเพน วันศุกร์ที่ผ่านมา (29 พ.ค.)
หวดชาวเซิร์บ เป็นผู้เล่นมีประสบการณ์แชมป์แกรนด์ สแลม เพียงคนเดียวของสายการแข่งขัน และเป็นตัวเต็งคนใหม่หลัง ยานนิก ซินเนอร์ มือ 1 ของโลก ตกรอบ 2 วันพฤหัสบดีทีผ่านมา (28 พ.ค.)
ทว่าหลังเก็บ 2 เซตแรก ยอโควิช ค่อยๆ ออกอาการแผ่ว ปล่อยให้ ฟอนเซกา วัย 19 ปี พลิกสถานการณ์จนต้องเล่นถึงเซตตัดสิน
ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้อง ฟอนเซกา คัมแบ็กจากตามหลัง 1-3 เซตตัดสิน เอาชนะไป 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 เวลารวม 4 ชั่วโมง 53 นาที
ฟอนเซกา กลายเป็นผู้เล่นวัยรุ่นคนแรก เอาชนะ ยอโควิช ระดับแกรนด์ สแลม รอดวลกับ แคสเปอร์ รุด รองแชมป์ 2 สมัย ซึ่งเอาชนะ ทอมมี พอล มือ 24 รายการ 3-2 เซต
ครั้งนี้ "โนเล" ไม่สามารถอยู่รอดถึงสัปดาห์ที่ 2 ของการแข่งขันที่โรลังด์ การ์รอส กรุงปารีส ครั้งที่ 3 จากการเข้าร่วม 22 ครั้ง
ขณะเดียวกัน ยอโควิช วัย 39 ปี เสียโอกาส ซินเนอร์ กับ คาร์ลอส อัลคาราซ มีปัญหาด้านสภาพร่างกาย เพิ่มสถิติแชมป์แกรนด์ สแลม นับตั้งแต่รายการ ยูเอส โอเพน 2023
ผลการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว โซรานา เคิร์สเทีย จอมเก๋าชาวโรมาเนีย งัดฟอร์มอันน่าทึ่งบั้นปลายอาชีพ ต้อน โซลานา เซียร์รา ขาดลอย 2 เซตรวด 6-0, 6-0 เข้ารอบ 4 ต่อไป
เคิร์สเทีย วัย 36 ปี เป็นผู้เล่นอายุมากสุดของยุคโอเพน (เริ่มปี 1968) ชนะแบบ "ดับเบิล เบเกิล (double bagel)" ระดับเมน ดรอว์ แกรนด์ สแลม และเป็นผู้เล่นอายุมากสุด ทะลุถึงรอบ 16 คนสุดท้าย นับตั้งแต่ เซเรนา วิลเลียมส์ ปี 2021
เคิร์สเทีย เตรียมแขวนแร็กเก็ตจบฤดูกาล 2026 เข้ารอบลึกกว่ารอบ 2 ระดับแกรนด์ สแลม ครั้งแรกนับตั้งแต่ ยูเอส โอเพน 2022