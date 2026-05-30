"มารินี-เมียร์" พร้อมเต็มร้อย! ตั้งเป้าสูงขึ้นในศึก โมโตจีพี สนาม 7 อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์

“ลูก้า มารินี” และ “โจอัน เมียร์” คู่หูนักบิด ฮอนด้า เอชอาร์ซี พร้อมลุยศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 7 รายการ อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ ที่ มูเจลโล เซอร์กิต ประเทศอิตาลี พร้อมด้วยแรงกระตุ้นเต็มร้อยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมสนามที่ผ่านมา วางแผนทำงานตามขั้นตอนเพื่อยกระดับเซ็ตติ้งรถแข่ง Honda RC213V ศึก โมโตจีพี อิตาเลียน ในสุดสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคมนี้ ที่ สนาม ออโตโดรโม อินเตอร์นาซินาเล่ เดล มูเจลโล
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสนามสำคัญในยุโรป และเป็นโฮมเรซของ “ลูก้า มารินี” นักบิดชาวอิตาเลียนเจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี โดยสุดสัปดาห์นี้ทั้ง มารินี และทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 เดินทางมาถึง อิตาลี ด้วยสัญญาณบวกหลายด้าน โดยเฉพาะจากผลการทดสอบที่ยอดเยี่ยมที่ บาร์เซโลน่า ทำให้นักบิดจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ทั้งสองคนมีความมั่นใจสูงขึ้นและนำไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นในการแข่งขันที่ มูเจลโล
มารินี กล่าวว่า "โชคไม่ดีที่ปีที่แล้วผมทำได้เพียงเป็นผู้ชมใน มูเจลโล ผมจึงตั้งตารอการแข่งขัน อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ เป็นพิเศษ มันคือเรซที่พิเศษสุดๆ สำหรับนักบิดหลายๆ คน และในฐานะชาวอิตาเลียนผมรู้สึกจะสนุกกับแฟนๆ มันคือหนึ่งเรซที่โดดเด่นที่สุดในปฏิทินการแข่งขัน และในมุมของ ฮอนด้า สนามนี้มีทิศทางที่ดี หลังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการทดสอบที่เป็นบวก (ใน บาร์เซโลน่า) ช่วงบ่ายวันศุกร์จะเป็นช่วงเวลาสำคัญมากที่สุด เพราะมีงานรอพวกเราอยู่เยอะมาก"
ขณะเดียวกันในสนามนี้ “โยฮันน์ ซาร์โก” หมายเลข 5 นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสของ ฮอนด้า แอลซีอาร์ จะพลาดลงทำการแข่งขันหลังได้รับบาดเจ็บที่ บาร์เซโลน่า โดยทีมจะส่ง “คาล ครัทช์โลว์” นักบิดทดสอบชาวอังกฤษหมายเลข 35 ลงทำหน้าที่ร่วมกับ “ดิโอโก้ โมเรร่า” รุกกี้ชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 ในสังกัด โปร ฮอนด้า
ทั้งนี้ ศึก อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคมนี้ ก่อนจะควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม และดวลความเร็วรอบ "สปรินต์เรซ" ในคืนเดียวกัน 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่วนรอบ "เมนเรซ" จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV