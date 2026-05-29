“วิว” กล้ามเนื้อหลังอักเสบ แพทย์ประเมินต้องพัก 1-2 สัปดาห์

"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทย ที่มีอาการบาดเจ็บที่หลังจนต้องถอนตัวจากสิงคโปร์ โอเพ่น 2026 เข้ารับการตรวจสแกน MRI ที่ไทยแล้ว เมื่อ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยพบว่ากล้ามเนื้อหลังอักเสบ แต่แพทย์ยืนยันว่าอาการไม่ได้รุนแรงมากนัก เบื้องต้นต้องพักฟื้นประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยจะรักษาตัวอยู่ที่ประเทศไทย เพื่อให้อาการอักเสบหายเร็วที่สุด
สำหรับรายการต่อไป อินโดนีเซีย โอเพ่น 2026 ระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายนนี้ นักแบดมินตัน มือ 2 ของโลก จะยังคงออกเดินทางไปร่วมทัวร์นาเมนต์ตามกำหนดการเดิม เพื่อรายงานตัวตามกฎระเบียบ และหลีกเลี่ยงการโดนค่าปรับ รวมถึงเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเก็บคะแนนสะสมไปลุยศึกใหญ่ปลายปีอย่าง เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ ส่วนจะลงแข่งได้หรือไม่นั้นต้องเช็กความพร้อมกันจนถึงนาทีสุดท้าย