“เมย์” พ่าย “อากาเนะ” มือ 3 โลกหวิว จอด 8 คนขนไก่สิงคโปร์ “บาส-เฟม” แชมป์เก่าร่วงด้วย

ทัพแบดมินตันไทยพากันพ่ายเรียบ จอดป้ายที่รอบก่อนรองชนะเลิศ แบดมินตัน สิงคโปร์ โอเพ่น 2026 ที่สิงคโปร์ โดยหญิงเดี่ยว "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก สู้กับ อากาเนะ ยามากูชิ มือ 3 ของโลกจากญี่ปุ่นอย่างสนุกและสูสี ก่อนพ่ายหวิว 1-2 เกม 21-19, 19-21 และ 20-22
ด้าน "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก ก็พ่าย หวัง จื่ออี้ มือ 2 ของโลก จากจีน 1-2 เกม 11-21, 21-9, 13-21 จอดป้ายที่รอบ 8 คนสุดท้ายเช่นกัน
ประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก และแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว ปราชัยให้กับ ยูอิชิ ชิโมคามิ กับ ซายากะ โฮโบระ คู่มือ 18 ของโลก จากญี่ปุ่น 1-2 เกม 19-21, 23-21, 16-21 ยุติเส้นทางในการป้องกันแชมป์ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ขณะที่ ประเภทหญิงคู่ "อันนา" นันทน์กาญจน์ กับ "มูนา" เบญญาภา เอี่ยมสอาด คู่มือ 105 ของโลก พ่ายแกร่ง อลิสะ อิการาชิ กับ ชิฮารุ ชิดะ คู่มือ 16 ของโลก จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 13-21, 18-21