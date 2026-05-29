"พิชญ์พงษ์" โค่นเต็ง 1 ผงาดแชมป์ชายเดี่ยว "ศรุดา" คว้า 2 ถ้วยเทนนิสเอเชียนโฟร์ทีน

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ (1) 2026" ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2569 เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดย นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน เป็นประธานมอบรางวัล
ประเภทชายเดี่ยว พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ นักหวดไทย มือ 266 เยาวชนเอเชีย ชิงชนะเลิศกับ อิม จีโฮ จากเกาหลีใต้ มือ 76 เยาวชนเอเชีย และยังเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ ผลปรากฏว่า แม้ พิชญ์พงษ์ เป็นรองด้วยอันดับเยาวชนเอเชีย แต่สามารถเล่นได้ดี กระทั่งคว้าชัยได้ในที่สุด 2-0 เซต 6-2 และ 6-4
พิชญ์พงษ์ ได้ครองแชมป์ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์" สนามแรกของปีนี้ พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย จำนวน 200 คะแนน ส่วน อิม จีโฮ ในฐานะรองแชมป์ ได้รับ 133 คะแนน
ทางด้านแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว เป็นของ ศรุดา สุดตา เยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน ที่โชว์ฟอร์มเอาชนะ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ จากไทยเช่นกัน ซึ่งเป็นมือ 86 เยาวชนเอเชีย และมือวางอันดับ 1 ของรายการ ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-0 ทั้งนี้ ในฐานะแชมป์หญิงเดี่ยว ศรุดาได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย จำนวน 200 คะแนน ส่วน อาร์ภรนันท์ รองแชมป์ ได้ 133 คะแนน
จากนั้น ศรุดา ยังได้ลงสนามแข่งขันประเภทหญิงคู่ โดยควงแขน ธนภรณ์ ก้อนศิลา ลงหวดรอบชิงชนะเลิศ เอาชนะ วิมุตติญา พงษ์หนู กับ วาร์วารา คูไวต์เซวา 2-1 เซต 4-6, 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 ส่งผลให้ ศรุดา กับ ธนภรณ์ ได้ครองแชมป์หญิงคู่ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นถ้วยแชมป์ใบที่ 2 ของ ศรุดา ในรายการนี้อีกด้วย
ขณะที่ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ซัลมาน อัลยามี กับ สุลต่าน อัลยามิ คู่นักหวดจากซาอุดีอาระเบีย เอาชนะ เมสัน ไจรัส โฮ จากมาเลเซีย กับ เรอิโซ ตานูโจโย จากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 7-6(7-2) และ 6-2