"เวมบานยามา" ซัด 28 แต้ม ต่ออายุ "สเปอร์ส" ชิงตะวันตก

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ยื้อถึงฏีกา หลังเอาชนะ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า ขาดลอย 118-91 ตีเสมอ 3-3 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบชิงชนะเลิศ สายตะวันตก ที่สนามฟรอสท์ แบงค์ เซ็นเตอร์ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
วิคเตอร์ เวมบานยามา ซูเปอร์สตาร์ สเปอร์ส เหมา 28 แต้ม 10 รีบาวน์ด 3 บล็อก ดีแลน ฮาร์เปอร์ ช่วยอีก 18 แต้ม สเตฟอน แคสเซิล บวกเพิ่ม 17 แต้ม และ เดวิน วาสเซลล์ ทำไป 12 แต้ม 2 บล็อก คัมแบ็กจากความปราชัย 114-127 เกม 5
เกมนี้ ธันเดอร์ ทำสกอร์ไม่ได้เลยนาน 8 นาทีของควอเตอร์ 3 ขณะที่ ซาน อันโตนิโอ กระหน่ำ 22 แต้มรวด ทิ้งห่าง 92-64 เหลือ 56 วินาทีของควอเตอร์ 3
"เอสจีเอ" เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2 สมัย สกอร์สูงสุดของ "โอเคซี" แค่ 15 แต้ม ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 6 จาก 18 ลูก (คิดเป็น 33.3 เปอร์เซ็นต์) และ เจเลน วิลเลียมส์ กลับมาจากอาการเจ็บแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง) ทำได้ 1 แต้ม จากการลงเล่น 10 นาที และ เช็ต โฮล์มเกรน เสริมอีก 10 แต้ม 11 รีบาวน์ด
เกม 7 จะย้ายกลับมาตัดสินกัน ที่โอกลาโฮมา ซิตี วันที่ 31 พ.ค. (ไทย) โดยผู้ชนะจะต้อนรับ นิว ยอร์ก นิกส์ แชมป์สายตะวันออก เริ่มเกม 1 วันที่ 4 มิ.ย.