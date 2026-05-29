Honda HRC ส่ง "ก้อง-สมเกียรติ" ลุยศึกเอ็นดูรานซ์ชิงแชมป์โลก Suzuka 8 Hours 2026

ฮอนด้า เอชอาร์ซี ประกาศส่ง "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ลงแข่งขันศึกเอฟไอเอ็ม เอ็นดูรานซ์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ รายการ Suzuka 8 Hours 2026 ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2026 นี้ ณ ซูซูกะ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศญี่ปุ่น โดยนักแข่งไทยจะร่วมทีมกับ ทาคุมิ ทานาฮาชิ และ โจนาธาน เรีย
สำหรับ "ก้อง-สมเกียรติ" คือนักแข่งที่ลงทำการแข่งขันซูเปอร์ไบค์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ให้กับทีมโรงงานและสามารถทำผลงานเก็บคะแนนสะสมให้ทีมได้ โดยนักบิดขวัญใจชาวไทยเติบโตในเส้นทางนักแข่งกับฮอนด้ามาตั้งแต่เริ่มต้นและสร้างผลงานอย่างมากมายในระดับโมโตทรี , โมโตทู , โมโตจีพี และเวิล์ด เอสบีเค
ฮอนด้า เอชอาร์ซี เชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่หลากหลายของ "ก้อง-สมเกียรติ" จะช่วยให้ทีมสามารถทำผลงานคว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 ตามเป้าหมายที่วางไว้
