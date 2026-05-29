กกท.ระนองเดินหน้าพัฒนากีฬาฐานราก ผนึกเครือข่ายเตรียมรับเจ้าภาพ ระนองเกมส์ 2028

นายธนาวุฒิ เพ็ชรชระ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง เปิดเผยว่ากกท.ตระหนักและให้ความสำคัญกับการขีบเคลื่อนการพัฒนากีฬาตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยในหลากหลายมิติ ประกอบกับปัจจุบันเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในจังหวัดระนองตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นอย่างมาก และจากปรากฎการณ์ดังกล่าว กกท.ระนองในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนมิติทางการกีฬาจึงเดินสายพบปะเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและสถานศึกษาเพื่อหารือการสนับสนุนการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป และในโอกาสเดียวกันกกท.ระนองได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆให้กับภาคีเครือข่ายพร้อมกันไปด้วย
ผอ.กกท.ระนองกล่าวต่อไปว่า เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมพัฒนากีฬาชาติจังหวัดระนอง โดยกกท. กำลังเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 “ระนองเกมส์” รอบคัดเลือก ภาค 4 ในปี 2571 ภายใต้การผนึกของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระนองซึ่งจากความพร้อมภายใต้การเตรียมการและการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายเชื่อว่าจังหวัดระนองจะเป็นหนึ่งของเมืองกีฬาที่สามารถจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับชาติที่ตอบโจทย์ในยุคดิจิทัลได้