วีรัช ตำนานตะกร้อไทย ชูคำ “เสธ.จารึก” วอล์คเอาท์โทษหนัก ไล่ “ธนา” ไปอ่านกฎระเบียบ

“ซันชิโร่” วีรัช ณ หนองคาย ตำนานตะกร้อทีมชาติไทย ปัจจุบันเป็นโค้ชทีมตะกร้อซาอุดิอาระเบีย ได้โพสต์ถึงเหตุการณ์ที่ตะกร้อทีมชาติไทย ไม่ยอมแข่งต่อในศึกชิงแชมป์โลก เนื่องจากไม่พอใจในการตัดสินของ ราดี้ กรรมการผู้ชี้ขาดชาวสิงคโปร์
“เรื่องที่กรรมการ ตัดสินไม่ยุติธรรมในกฏกติกา การเหยียบเส้น ฟาล์วหรือไม่ฟาล์ว ทำให้มีการประท้วงกรรมการ และไม่ย่อมเล่นต่อเนื่องให้จบการแข่งขัน ส่งผลให้กรรมการตัดสินทีมไทยว่า (walk out)และให้ทีมมาเลเซียชนะการแข่งขัน”
“ตอนปี 2016 มี 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน ทีมมาเลเซียไม่ยอมตรวจสารโด๊ป และ walk out ผู้จัดการทีม และทีมผู้ฝึกสอน ถูกแบน 5ปี ห้ามทำหน้าที่ ส่วนนักกีฬาทำเรื่องขอผ่อนโทษไม่รู้กี่เดือน หรือ ปี ขอดูที่โอลิมปิคฯมาเลเซียน่าจะได้ครับ”
“ผมจะเล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง ปี 2006 ที่กาตาร์ เอเชียนเกมส์ ปัญหาเกิด ระหว่าง ญี่ปุ่น พบ เวียดนาม โดย Misawa ผู้จัดการทีมญี่ปุ่น ปัจุบันตำแหน่งรักษาการ นายกฯตะกร้อญี่ปุ่น ผมแนะนำให้ญี่ปุ่นต้องทำเรื่อง(protest) อย่า(walk out )ขอเปลี่ยนกรรมการซึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์นั้น เพราะผมเป็น (ITO) ผมแนะนำกับผู้จัดทีมญี่ปุ่น ให้ทำเรื่อง(Protest)ซึ่งมีแบบฟอร์มอยู่แล้วพร้อมแนบเงิน 100$ ส่งทันที ซึ่งมีทุกการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อตัดสินปัญหาในการแข่งขันนั้นๆ และผู้ตัดสินก็หมดสิทธิ์การเป็นผู้ตัดสินเลย”
”นายก จารึกฯ พูดตลอด สอนทั้งผู้จัดการทีมและโค้ชห้าม walk out เพราะมันเกิดผลเสียหาย ต่อสมาคมฯและประเทศชาติ สาเหตุที่เขาตั้งกฏ นี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันความเสียหายต่อการถ่ายทอดสด ทีวี ที่มีสปอนเซอร์ เขาคิดเป็นนาทีนะครับจึงออก กฏ สากล ห้าม( walk out)ทุกกรณี ถ้าบาดเจ็บต้องมีหมอ ถ้าแข่งต่อไม่ได้ หมอจะแจ้งกรรมการให้ทราบทันที ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ ผู้จัดทีมไม่สามารถ บอกนักกีฬาไม่ให้แข่งขันต่อ จะผิด กฏ ทันที เข้าข่าย(walk out) นี้คือ กฏ ของสากลฯ“
”ท่าน นายก ธนา คงเข้าใจในเรื่อง (Walk out) ลองถามท่านประธานโอลิมปิค กฏ ของการไม่แข่งต่อเป็นอย่างไร? ใครทำผิดพลาดก็แก้ไขได้ บทลงโทษเขามีมานานแล้ว การเป็นผู้จัดการทีม ต้องเรียนรู้เรื่อง กฏ สากล มี2อย่าง โด๊ป(Dopping) และไม่แข่งต่อให้จบการแข่งขันแมตช์นั้นๆ เพราะในแต่ละครั้งผู้จัดการทีมจะต้องเข้าประชุม ฝ่าย สหพันธ์เขาจะ( Briefing) ให้ผู้จัดการทีมได้ทราบและเข้าใจ สิ่งที่ห้ามในการแข่งขันระดับนานาชาติ“
”สมมุติ เราจัดแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและถ่ายทอดสดการแข่งขันระหว่างไทย กับต่างประเทศ พอแข่งขันไป ประเทศนั้นหยุดการแข่งขัน ไม่แข่งขันต่อเนื่องให้จบ ทางทีวี สปอนเซอร์ จะทำอย่างไง? นี้แหล่ะครับ เขาถึงได้ตั้งกฏเหล็ก ไว้ให้ปฏิบัติตาม“