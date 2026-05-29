กกท.เสนอเลื่อนบิดยูธโอลิมปิก จาก 2030 เป็น 2034 ถอยไปตั้งหลักเซฟงบช่วยประชาชน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ว่า ในเรื่องความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ 2030 นั้น ไม่ได้มีการพิจารณาในวันนี้ แต่ในเบื้องต้นได้ให้ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (กกท.) และ คณะกรรมการโอลิมปิก ไปพิจารณาแล้ว
ดร.ก้องศักด เผยว่า เบื้องต้นเห็นว่ายูธโอลิมปิก มีประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนากีฬา และฟื้นเศรษฐกิจในอนาคต จึงมีความเห็นร่วมกัน ว่าหากรัฐบาลมีความจำเป็นเรื่องของบประมาณ ที่จะต้องนำไปช่วยเหลือประชาชน ก็อาจจะดูความเหมาะสมว่าเราจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี 2034 แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อยุติเบื้องต้น เป็นเพียงแนวคิด และข้อเสนอที่ได้เห็นชอบร่วมกันในการเสนอต่อรัฐบาล
ผู้ว่าการกกท. ยังกล่าวถึงเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก ว่าที่ประชุมไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ แต่เราอยากจะให้ทุกคนได้ดู ในส่วนของกกท. เราทำหน้าที่ของเราแล้ว ด้วยการแนะนำทางกรมประชาสัมพันธ์ว่าเราเคยดำเนินการอย่างไรในคราวที่แล้ว ซึ่งเราก็ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน และยินดีให้การสนับสนุนทุกอย่าง เพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลก
ดร.ก้องศักด ยังเผยว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณา กรณีการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬา หลังพบยังมีอุปสรรคอยู่บ้างในเรื่องของการทำความเข้าใจในแต่ละสมาคมกีฬา เนื่องจากมีข้อกังวลกันว่าหากมีการจ่ายตรงไปที่นักกีฬาแล้ว อาจจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ และความแข็งแรงต่อสมาคม แต่อย่างไรก็ตามในวันนี้ยังไม่มีการอนุมัติ ว่าจะจ่ายตรงให้กับนักกีฬาทั้งหมด เป็นเพียงการรายงานเพื่อให้รับทราบผล โดยจะนำข้อสังเกตของแต่ละหน่วยงานไปพิจารณา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง