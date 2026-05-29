"เมสซี" แค่กล้ามเนื้อล้า ลุยบอลโลกสมัย 6 ทา่บ "โรนัลโด้"

ลิโอเนล เมสซี กัปตันทีม อาร์เจนตินา จะเข้าร่วมศึกฟุตบอลโลก สมัยที่ 6 ตามการประกาศรายชื่อ 26 ผู้เล่นของ ลิโอเนล สกาโลนี กุนซือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (28 พ.ค.)
เมสซี เจ้าของสถิตินักเตะลงสนามมากสุดของ ฟุตบอลโลก 26 แมตช์ ทาบ คริสเตียโน โรนัลโด้ กัปตันทีม โปรตุเกส ในฐานะนักเตะชายลงเล่นฟุตบอลโลก 6 สมัย ซัมเมอร์นี้
กองหน้าวัย 38 ปี ถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกม เมเจอร์ ลีก ซ็อคเกอร์ (MLS) ของ อินเตอร์ ไมอามี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (25 พ.ค.) แต่สโมสรยืนยันว่่า นักเตะไม่ได้รับบาดเจ็บ และเป็นเพียงอาการกล้ามเนื้อแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง) ซ้ายอ่อนล้า
"ฟ้าขาว" แชมป์โลก 3 สมัย อยู่กลุ่ม J ลงเล่นนัดเปิดสนาม พบ แอลจีเรีย (17 มิ.ย.) ที่เมืองแคนซัส ซิตี ก่อนย้ายมาเตะอีก 2 เกมที่เมืองดัลลัส พบ ออสเตรีย (22 มิ.ย.) และ จอร์แดน (28 มิ.ย.)
รายชื่อ 26 นักเตะ อาร์เจนตินา
ผู้รักษาประตู : ฮวน มุสโซ (แอต.มาดริด), เกโรนิโม รุลลี (มาร์กเซย), เอมิเลียโน มาร์ติเนซ (แอสตัน วิลลา)
กองหลัง : เลโอนาร์โด บาเลร์ดี (มาร์กเซย), นิโคลัส ตายาฟิโก (ลียง), กอนซาโล มอนเทียล (ริเวอร์ เพลท), ลิซานโดร มาร์ติเนซ (แมนฯ ยูไนเต็ด), คริสเตียน โรเมโร (สเปอร์ส), นิโคลัส โอตาเมนดี (เบนฟิกา), ฟาคุนโด เมดินา (มาร์กเซย), นาฮูเอล โมลินา (แอต.มาดริด)
กองกลาง : เลอันโดร ปาเรเดส (ริเวอร์ เพลท), โรดริโก เดอ ปอล (อินเตอร์ ไมอามี), วาเลนติน บาร์โก (สตราสบูร์ก), จิโอวานี โล เซลโซ (รีล เบติส), เอเซกิเอล ปาลาซิออส (ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน), อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ (ลิเวอร์พูล), เอ็นโซ เฟร์นานเดซ (เชลซี)
กองหน้า : ฮูเลียน อัลวาเรซ (แอต.มาดริด), ลิโอเนล เมสซี (อินเตอร์ ไมอามี), นิโคลัส กอนซาเลซ (แอต.มาดริด), ติอาโก อัลมาดา (แอต.มาดริด), จูเลียโน ซิเมโอเน (แอต.มาดริด), นิโก ปาซ (โคโม), โฮเซ มานูเอล โลเปซ (พัลไมรัส), เลาตาโร มาร์ติเนซ (อินเตอร์ มิลาน)