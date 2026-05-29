เกมเดียวปิดไม่ลง!! "ซินเนอร์" ป่วยแทบอ้วก ตกรอบ 2 เฟรนช์ฯ

ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก ยอมรับหมดเรี่ยวแรง หลังแพ้ ฮวน มานูเอล เชรุนโดโล จาก อาร์เจนตินา 2-3 เซต ตกรอบ 2 ศึกเฟรนช์ โอเพน แบบพลิกล็อกมโหฬาร โดยปฏิเสธโทษสภาพอากาศร้อน ที่กรุงปารีส
ซินเนอร์ เต็งแชมป์แบบนอนมา หลัง คาร์ลอส อัลคาราซ จาก สเปน ถอนตัวเนื่องจากอาการเจ็บข้อมือ ด้วยฟอร์มกำลังร้อนแรงตลอด 2-3 ล่าสุด โดยชนะ 30 แมตช์รวด ก่อนลงสนามวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (28 พ.ค.)
หลังเสียเพียง 8 เกมแก่ เคลม็องต์ ตาบูร์ รอบแรก ซินเนอร์ เหนือกว่า เชรุนโดโล มหาศาล ขึ้นนำ 6-3, 6-2 และ 5-1 ก่อนมีปัญหาด้านสภาพร่่างกาย
ซินเนอร์ นักหวดชาวอิตาเลียน เดินโซเซรอบสนาม และเสีย 3 เกมติดต่อกัน ก่อนเรียกเทรนเนอร์เข้ามาตรวจอาการ โดยบอกว่ารู้สึกเวียนศีรษะและคลื่นไส้
ซินเนอร์ ขอเวลานอกเพื่อรับการตรวจ (medical timeout) แล้วออกจากคอร์ตหลังจบเซต 3 และ 4 แต่ไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมา แพ้ เชรุนโดโล มือ 56 ของโลก 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6
ถึงแม้ผู้เล่นหลายคนมีปัญหาบนคอร์ต เนื่องจากอากาศร้อนไม่ตรงฤดูกาล โดยอุณหภูมิสูงสสุดราว 34 องศาเซลเซียส แต่ ซินเนอร์ อ้างว่าไม่ใช่สาเหตุหลักของความปราชัย
ซินเนอร์ กล่าว "วันนี้ผมไม่มีแรงเลย เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ ไม่มีใครเป็นหุ่นยนต์ ผมตื่นตอนเช้าแล้วรู้สึกไม่สบาย และพยายามจบแต่ละแต้มโดยเร็วที่สุด"
"ช่วงเริ่มแมตช์ ผมกำลังเล่นอย่างไหลลื่นและตีลูกได้ดีมาก จากนั้นผมเหมือนชนกำแพง ผมเริ่มรู้สึกเวียนหัว เรี่ยวแรงแทบไม่เหลือ ผมพยายามเสิร์ฟเพื่อปิดแมตช์ แต่ไม่มีแรงพอ"