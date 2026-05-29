“ผิดก็ต้องยอมรับผิด” ISTAF เดินหน้าสอบไทยเข้ม ปมดราม่าตะกร้อเวิลด์คัพ

สหพันธ์ตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) ยืนยันจุดยืนหนักแน่นที่สอบสวนหาความผิด หลังเกิดเหตุการณ์ดราม่าระหว่างทีมชาติไทย กับ มาเลเซีย ในการแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุด รอบชิงชนะเลิศ ศึก ISTAF Sepaktakraw World Cup Kuala Lumpur 2026 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ดาโต๊ะ อับดุล ฮาลิม คาเดอร์ เลขาธิการ ISTAF เผยว่า ทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบอย่างยุติธรรมและเป็นมืออาชีพ หากพบว่าฝ่ายใดกระทำผิดกฎระเบียบ ก็จะต้องมีการรับผิดชอบต่อการกระทำนั้น หาก “ผิดก็คือผิด เว้นเสียแต่ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนมายืนยันเป็นอย่างอื่น
ดาโต๊ะ อับดุล ฮาลิม ยังยืนยันว่า คณะผู้แทนของ ISTAF เตรียมเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อพบกับผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ เลขาธิการสมาคมฯ และ ธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมฯ ซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยกันครอบคลุมหลายประเด็นสำคัญ รวมถึงถกความคืบหน้าในการจัดการแข่งขันคิงส์คัพ ที่มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3–11 ส.ค.นี้
ขณะเดียวกัน ISTAF ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นหรือให้สัมภาษณ์ที่อาจยิ่งเพิ่มความตึงเครียด หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกีฬาตะกร้อนานาชาติ พร้อมยืนยันจะเดินหน้าปกป้องความน่าเชื่อถือ วินัย และความเป็นมืออาชีพของกีฬาตะกร้อ