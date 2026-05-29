เดือดสนั่นโซเชียล ต่างชาติวิจารณ์ GOALS ของ “ลิซ่า” คอมเมนต์สับบอกเป็นเพลงบอลโลกแย่สุด

ถูกพูดถึงอย่างหนักบนโลกออนไลน์ สำหรับ “GOALS” เพลงประกอบฟุตบอลโลก 2026 ที่ “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินระดับโลกชาวไทยร่วมร้อง ล่าสุดมีบัญชีดังใน X ออกมาตั้งคำถามว่า เพลงนี้อาจเป็น “หนึ่งในเพลงฟุตบอลโลกที่ถูกวิจารณ์มากที่สุด”
อย่างไรก็ตาม มุมมองและเสียงในโซเชียลมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บางคนมองว่าเป็นเพียง “ผลโหวตจากคนไม่ชอบลิซ่า” มากกว่าจะสะท้อนคุณภาพเพลงจริงๆ ขณะที่อีกฝ่ายมองว่า เพลงยังขาดอารมณ์ความยิ่งใหญ่และกลิ่นอายแบบเพลงฟุตบอลโลกในยุคตำนาน
หลายคอมเมนต์นำ GOALS ไปเปรียบเทียบกับเพลงฟุตบอลโลกของ ชากิร่า ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในไอคอนแห่งเวทีลูกหนังโลก จนทำให้ความคาดหวังต่อโปรเจกต์นี้สูงเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ ยังมีแฟนคลับจำนวนมากออกมาปกป้อง ”ลิซ่า“ โดยชี้ว่า ต่อให้จะมีเสียงวิจารณ์ แต่การที่ศิลปินไทยได้มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ฟุตบอลโลกระดับโลก ก็ถือเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการบันเทิงไทยแล้ว
ทั้งนี้ทั้งนั้น คงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่า GOALS จะเป็นเพลงที่ใช่สำหรับฟุตบอลโลกหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้เพลงดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกแล้ว โดยเฉพาะในโลกออนไลน์