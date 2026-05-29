"กรวิชญ์" โพสต์ภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตัดพ้อเงินค่าจ้างไม่ออกเกือบ 3 เดือน

“ซัน” กรวิชญ์ ทะสา ศูนย์หน้าทีมชาติไทย โพสต์ภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงบนสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวของตนเอง พร้อมใส่ข้อความประกอบ "ไม่กี่วันจะเดือน มิ.ย. ละ แต่คุณคิดว่าผมจะได้ใช้เงินเดือนของเดือนมีนาตอนไหน"
ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าว กรวิชญ์ กำลังสะท้อนปัญหาและสื่อเรื่องนี้ไปถึงต้นสังกัดของเจ้าตัว อย่าง เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่ยังค้างจ่ายเงินเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม หลังสโมสรประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินและขาดสภาพคล่องอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ปัญหาดังกล่าว ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจและฟอร์มการเล่นของนักเตะ จนทำให้ทีมตกชั้นจากศึกไทยลีก 1 ไปเล่นในไทยลีก 2 ฤดูกาลหน้า