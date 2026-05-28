5 สาวไทยผ่านรอบคัดเลือกลุยศึกเมเจอร์ที่สองของปี

5 นักกอล์ฟสาวไทยผ่านรอบคัดเลือกพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเมเจอร์หญิงรายการที่สองของปี “ยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น” ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายนนี้ ทำให้ปีนี้มีผู้เล่นชาวไทยเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 10 คน
การแข่งขันรอบคัดเลือกยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น จัดขึ้นในหลายสนามทั่วสหรัฐอเมริกา รวมถึงสนามต่างประเทศอย่าง ญี่ปุ่น แคนาดา และอังกฤษ เมื่อวันที่ 20 เมษายน–13 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านการคัดเลือกได้ทั้งหมด 5 คน ได้แก่ จัสมิน สุวัณณะปุระ, ว่าน-จารวี บุญจันทร์, เจนนี่-ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา รวมถึงสองนักกอล์ฟสมัครเล่น ได้แก่ อนิต้า ลำพองพวง และ เต๊อ-ธนานา คชสารมณี
สำหรับโปรสาวไทยรายอื่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยอัตโนมัติจากเงื่อนไขต่างๆ ก่อนหน้านี้ ได้แก่ เม-เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2018, จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ และ พราว-ชเนตตี วรรณแสน