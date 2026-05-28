ไทยฮอนด้า ดัน 3 โค้ชรุ่นใหม่พร้อมทีมช่างไทยยกทัพ Honda CBR Series ลุยศึก BRIC Superbike 2026

การแข่งขัน NEXZTER BRIC Superbike ถูกยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล สำหรับฤดูกาล 2026 "ไทยฮอนด้า" ได้สร้างความน่าสนใจด้วยกลยุทธ์การปั้นนักแข่งรูปแบบใหม่ ภายใต้โปรเจกต์ "The Next Successor" ส่งนักบิดสายเลือดใหม่ฝีมือดี กระจายตัวไปร่วมงานกับทีมแข่งอิสระชั้นนำระดับประเทศ เพื่อให้เหล่านักแข่งดาวรุ่งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงในสนาม และเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยศักยภาพของตนเอง โดยฮอนด้าสนับสนุนทีมแข่ง 3 ทีม ภายใต้การดูแลของโค้ชรุ่นใหม่ 3 คน ที่ต่างก็มีประสบการณ์มากมายในวงการมอเตอร์สปอร์ต จากการเป็นอดีตนักแข่งและเรียนรู้การทำทีม พร้อมทำงานกับทีมช่างไทยในสังกัด "ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์" ที่สร้างผลงานกวาดแชมป์ในระดับโลกมาแล้วมากมาย
นำโดย "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 นักบิดมาฝีมือที่เพิ่งคว้าชัยชนะ กับอีก 2 โพเดียมสำคัญ ในศึกชิงแชมป์เอเชีย ที่ผ่านมา ลงประชันฝีมือในรุ่น Super Sport 600cc - SS1 Pro ภายใต้สังกัดทีม IDEMITSU HONDA TEAM CHRISTMAS ของ "โค้ชฟิล์ม" รัฐภาคย์ วิไลโรจน์
“ไฮเปค” กฤษฎา ธนโชติ หมายเลข 18 ลงแข่งขันในรุ่น Super Sport 600cc - SS1 Pro ร่วมทีมกับนักบิดรุ่นน้องดาวรุ่งที่สร้างความฮือฮาในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมา อย่าง “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 ในรุ่น Super Sport 250cc - SS1: ภายใต้สังกัด PRO HONDA SITTIPOL KITTI RACING ภายใต้การดูแลของ "โค้ชแมน" กิตติ แจ่มสาคร
ตามมาด้วยทีม RAYBRIC TURAND HONDA TCK RACING TEAM ภายใต้การนำของ อดีตนักแข่งชั้นนำที่หันมาทำทีมแข่งอย่าง "โค้ชก๊องส์" ธัชกร บัวศรี ส่ง "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 ลงแข่งในรุ่น Super Sport 600cc - SS1 Pro และทีมเมทรุ่นน้อง "ออสติน" ธนฉรรต ประทุมทอง หมายเลข 5 ในรุ่น Super Sport 250cc - SS1
สำหรับศึกชิงแชมป์ประเทศไทย NEXZTER BRIC Superbike ฤดูกาล 2026 เตรียมระเบิดความมันส์แบบทะลุปรอท ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการจัดการแข่งขันดังนี้:
สนามที่ 1: 19-21 มิถุนายน 2026
สนามที่ 2: 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2026
สนามที่ 3: 16-18 ตุลาคม 2026
สนามที่ 4: 19-22 พฤศจิกายน 2026
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์