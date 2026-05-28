“ป๋าเต็ด” แนะคนซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก ลองขอลดแพ็คเกจ-ถ่ายบางนัด ชี้อาจได้ราคาถูกลงแบบไม่ต้องเหมาเข่ง

“ป๋าเต็ด” ยุทธนา บุญอ้อม อดีตนักจัดรายการ พิธีกร และผู้จัดเทศกาลดนตรีแนวหน้าของเมืองไทย เสนอแนะแนวทางการให้กับผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการไปเจรจาขอซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ในไทย ชี้ลองเสนอปรับลดแพ็จเกจ เพื่อให้ได้ซื้อในราคาที่ถูกลงไม่ต้องเหมาจ่าย 1,700 ล้านบาท อาทิ ขอซื้อถ่ายเฉพาะบางแมตช์ หรือแมตช์ที่น่าสนใจ รวมถึงขอเลือกแพ็คที่ถ่ายในเฉพาะในระบบออนไลน์ก็ได้ เพื่อค่าลิขสิทธิ์ที่ถูกลง
เรื่องถ่ายทอดสดบอลโลก ถ้าจะทำให้ค่าลิขสิทธิ์ถูกลง ผมว่าเราปรับลดสเป๊คลงได้นะครับ (ถ้าฟีฟ่ามีแพ็คเกจให้เลือก)
1. ผมว่าเราไม่จำเป็นต้องดูสดทุกแมทช์นะ โดยเฉพาะรอบแรก เลือกถ่ายเฉพาะคู่สำคัญ (ถ้าเขาให้เลือกนะ) หรือถ้าจำเป็นจริงๆ รอบแรกไม่ต้องถ่ายทอดสดไปเลย ก็พอทนได้ ดูสดตั้งแต่รอบสองก็พอทนอยู่ หรือรอบ 16 ทีมก็ยังดีเอ้า
2. เราไม่จำเป็นต้องดูสดทุกแพลทฟอร์ม ตอนนี้ชาวบ้านร้านช่องเข้าถึงคอนเท้นออนไลน์กันได้เกือบหมดแล้ว ไม่งั้นติ๊กต้อก หรือละครแนวตั้งคงไม่บูมขนาดนี้ งั้นเราเลือกแพคเกจถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์เท่านั้นไปเลยดีไหม ตัดแพลทฟอร์มดิจิตอลทีวีออกไป เพื่อให้ค่าลิขสิทธิ์ถูกลง
3. ถ้าต้องจ่ายค่าดูบ้างก็แฟร์นะ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่อยากดูบอล ใครอยากดูก็จ่าย ใครไม่อยากดูก็ไม่ต้อง ปล่อยให้เอกชนเขาหาวิธีหาตังค์มาชดเชยการลงทุนกันตามหลักตลาดการค้าเสรี ถ้าไม่คุ้มเขาก็ไม่ลงทุน เราก็บ่นไม่ได้เพราะแปลว่าคนอยากดูบอลอย่างพวกเรามีไม่มากพอ ก็สมเหตุสมผล
สรุป ใครมีหน้าที่ตรงไหนก็ไปทำให้ดีที่สุด มีแค่ไหนก็ดูแค่นั้น ไม่ได้ดูก็ทนเอา เราจะสมหวังไปทุกอย่างได้ยังไง